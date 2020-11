Există loc pentru o reducere a ratei dobânzii de politică monetară în România, având în vedere scăderea peste aşteptări a ratei inflaţiei, ceea ce ar reprezenta un atu pentru a stimula economia, a declarat, sâmbătă, ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, într-o conferinţă de presă.

“Rata inflaţiei continuă scadă, a scăzut tot anul, mai rapid decât se aştepta Banca Naţională, care şi-a ajustat estimările pentru finalul anului. De obicei cam asta este dinamica: mai întâi scade rata inflaţiei după acea urmează şi o scădere a ratei de dobândă de politică monetară. Astăzi, România are cea mai mică rată a inflaţiei din grupul celor patru ţări din Europa Centrală: Ungaria, Cehia, Polonia şi România. Din păcate, România are cea mai mare rată a dobânzii, dar acum, cu o scădere în continuare a ratei de inflaţie, există acest loc pentru o reducere şi este un atu pe care România îl are. De acea sunt încrezător că anul viitor vom o creştere economică de peste 4%, pentru că există acest loc de la Banca Naţională de a stimula economia. Având în vedere că spaţiul fiscal, aşa cum spune şi Banca Naţională în raportul de ieri, este deja limitat pentru a stimula economia în continuare”, a spus Florin Cîţu.

Întrebat dacă a discutat cu oficialii BNR despre rata dobânzii de politică monetară, ministrul Finanţelor a subliniat că nu poate discuta acest subiect cu Banca Centrală. “Ştiţi foarte bine că politica monetară este independentă. Ceea ce pot să spun ca economist este că, în perioade de criză economică, ceea ce vedem că a funcţionat în toate ţările lumii: dobânda reală zero sau negativă. Aici vorbim de dobândă reală, nu de dobândă de politică monetară. Putem să ne uităm că dobânda de politică monetară în România este mai mare decât în celelalte ţări, dar aici, repet, decizia este a Băncii Naţionale care va decide în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de estimări”, a precizat ministrul Finanţelor.

El a adăugat că rata inflaţiei a scăzut la 2,2%, fiind vorba de o performanţă mai mult mai bună decât se aştepta Banca Naţională a României în propriile estimări. “Un ultim indicator la care vreau să mă refer este rata inflaţiei. Rata inflaţiei a scăzut la 2,2%. De ce este important să ne uităm la această cifră? Pentru că este o performanţă mult mai bună decât se aştepta Banca Naţională a României în propriile estimări. Banca Naţională estima pentru finalul trimestrului trei o rată a inflaţiei de 2,8%. A fost de 2,5% şi acum scade la 2,1%. Ştiţi foarte bine Banca Naţională şi-a reevaluat estimările pentru final de an şi acum estimează o inflaţie la final de an de 2,2%. Dar, repet, rata inflaţiei a scăzut mult mai rapid decât estima Banca Naţională”, a arătat oficialul MFP.

Florin Cîțu cerea dobânzi zero, încă din luna august

Încă din luna august ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, anunţa că Ministerul Finanţelor a redus semnificativ planul de împrumuturi pentru luna august, dar că România are nevoie şi de dobânzi reale zero sau chiar negative:

“O veste excelentă pentru toţi românii! Am redus semnificativ planul de împrumuturi pentru luna august. V-am spus că vin cu o surpriză majoră. Nu a fost uşor dar am reuşit. Mai urmează şi altele. Avem un buffer la nivel record, în contul nostru de la BNR. Am injectat lichiditate în economie la un nivel record. În special pentru că am investit cele mai mari sume în primele 7 luni din ani din ultimii 10 ani. Dar nu ajunge şi nu ne oprim aici. România are nevoie, aşa cum vedem în toată lumea, şi de dobânzi reale zero sau şi mai bine, negative”, scria pe Facebook, Florin Cîţu.

Vineri, Banca Naţională a României (BNR) şi-a revizuit în jos estimările de inflaţie până la 2,1% la sfârşitul acestui an, în scădere cu 0,6 puncte procentuale faţă de prognoza anterioară, potrivit Raportului asupra inflaţiei.

De asemenea, joi, Consiliul de Administraţie (CA) al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,5% pe an, menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2% pe an.