Florin Citu a declarat astăzi în Parlament, “ca economist”, că Romania poate traversa o recesiune economică, „dacă nu se iau măsuri acum”. “Ca să nu continuie această scădere economică trebuie luate măsuri acum. Economia a încetinit în trimestrul IV – deja suntem într-un tăvalug. Dacă nu, creșterea inflației, dobânzile mari, conflictul de langa noi, toate vor putea duce la o criză majoră. Sunt riscuri peste tot”, a spus fostul prim-ministru.

„Acum avem o creștere de 5,6 pentru 2021. Eu vă spun că sunt date parțiale, cred că se va duce spre 6% creșterea economică. Estimările mele arată o creștere spre 6% pentru 2021”, a spus Florin Cîțu.

Întrebat dacă există posibilitatea unei recesiuni în România, Florin Cîțu a răspuns: „Dacă nu se iau măsuri acum, de a stimula economia, există un risc major”.

El a făcut această declarații în contextul publicării primelor date INS care arată o creștere economică sub așteptări în 2021. Produsul Intern Brut s-a redus cu 0,5% în perioada octombrie-decembrie față de trimestrul anterior. Aceleași date arată și că la nivelul întregului an, România a înregistrat o creștere economică de 5,6%, mult sub așteptările inițiale de 7%.

Economia românească a crescut cu 5,6% anul trecut, iar în ultimul trimestru din 2021 PIB-ul a urcat cu 2,2% faţă de perioada similară din 2020, însă a scăzut cu 0,5% faţă de trimestrul anterior, potrivit datelor semnal publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Iar acest prim semnal a alimentat discuția despre o recesiune.

Recesiunea tehnică constă în scăderea PIB în două trimestre consecutiv.

Comisia Europeană a estimat o creștere economică de 6,3% în 2021, ce va scădea la 4,2% în acest an, iar anul viitor la ajunge la 4,5%.