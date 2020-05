Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, și șeful Cancelariei Prim-ministrului, Ionel Dancă, au avut o întâlnire la Palatul Victoria cu reprezentanții Asociației Române a Băncilor, pentru a discuta realizarea unui parteneriat pentru relansarea economică. Întrevederea a fost catalogată ca fiind una istorică, luând în considerare declarații oficiale de la final susținute de Florin Cîțu și Sergiu Oprescu (Președinte Consiliul Director al Asociației Române a Băncilor și Președinte Alpha Bank).

”Am avut o întâlnire foarte bună, o întâlnire zic eu importantă, care arată clar direcția în care mergem și o să și vedeți că astăzi am aflat și eu că este o întâlnire care nu a mai avut loc un asemenea nivel”, a menționat ministrul de Finanțe. La rândul său, Sergiu Oprescu a evidențiat că ”am fost extrem de bucuroși ca reprezentanți ai sistemului bancar pentru faptul că s-a organizat această întâlnire. Din experiența mea, nu am mai avut o asemenea întâlnire la nivel de CEO, de președinți executivi sau de președinți ai băncilor comerciale în ultimii 20 de ani”.

Într-o conferinţă comună cu preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Sergiu Oprescu, Ministrului Finanţelor, Florin Cîțu a precizat că discuţiile au vizat programul IMM Invest, dar și amânarea ratelor la bănci. Totodată, au fost dezbătute și direcțiile de acțiune ale unui parteneriat între Guvern și bănci pentru relansarea economică.

Florin Cîțu: ”Programul IMM Invest este din punctul nostru de vedere un succes, asigurând în această perioadă dificilă finanțarea companiilor. Scopul întâlnirii a fost acela de a relaxa sau de a face ca toată această procedură să fie mai simplă, ca banii să ajungă la cei care au nevoie cât mai rapid. Sunt sigur că am reușit după această întâlnire. În același timp, am discutat și despre celălalt program, pe care l-am derulat împreună cu sistemul bancar, respectiv cel privind amânarea la plată a ratelor, care este de asemenea un succes.

În acest moment, prin intermediul OUG 37 au beneficiat 152.000 de clienți cu împrumuturi totale de 3,3 miliarde de lei. Este un program care a funcționat foarte rapid, sistemul bancar s-a mobilizat și a procesat foarte rapid toate cererile. Știți deja că am prelungit perioada până la care se pot face solicitări, respectiv 15 iunie 2020.

Am învățat din acel program, iar ceea ce am învățat folosim pentru IMM Invest pentru a egala rata de succes. În al treilea rând, am discutat despre programul de relansare a economiei din România, pentru că noi știm foarte bine că relansarea economică se face cu ajutorul băncilor. Banii ajung în economie nu doar de la Guvern, ci și prin intermediul sistemului bancar. Băncile au expertiza și canale de a transfera acești bani către sectoarele performante. De aceea o mare parte din programele pe care noi le vom implementa în viitor depind de funcționarea acestui parteneriat dintre Guvern și bănci, dar depind și de sănătatea sistemului financiar bancar. Programul pentru companiile mari, care a fost într-o primă citire aseară în ședința de Guvern, va avea nevoie de susținerea băncilor.

Sergiu Oprescu: ”A fost o întâlnire foarte bună, am trecut în revistă programele care sunt în derulare în momentul de față, atât moratoriul legislativ de amânare la plată a ratelor, care după cum știți produce deja efecte importante și ajută deja pe foarte multă lume pentru a-și amâna ratele la bănci pe perioada în care sunt impactați de această pandemie, dar am trecut în revistă și programul IMMInvest, care tocmai este în derulare. Este un program într-o fază incipientă, noi ca sistem bancar vedem cum se dezvoltă și capătă amploare. Pe de altă parte, primele cifre care apar în clipa de față sunt cifrele de început, care arată de fapt și de drept anclanșarea programului la nivelul sistemului bancar. Din perspectiva băncilor, acest program a solicitat dintr-o dată întreaga mobilizare a sistemului bancar din punctul de vedere a resurselor pe care sistemul le are, astfel încât să putem face față la un val de solicitări. Vă dau un exemplu: probabil că ceea ce am primit acum în decursul a unei săptămâni este ceea ce primeam înainte într-un interval de timp de peste 6 luni. Ca atare, sistemul bancar s-a organizat pentru a avea procese automatizate astfel încât să poată da cât mai repede răspunsurile așteptate de clienți. Suntem într-un proces cu o dinamică pozitivă, care se va accentua în perioada următoare și care va produce rezultate”.