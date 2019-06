Am considerat Agenda Digitală ca fiind principalul accelerator al economiei româneşti. Am fost întrebat de un proprietar de IMM: ‘de ce trebuie să venim la bancă de două ori pe săptămână, să-mi trimit unul dintre cei 2 salariaţi pe care îi am, la bancă, două zile din cinci, să semneze hârtii?’. Atunci m-am dus la un flip-chat (o tablă, n.red.) şi i-am spus: ‘deci 50% din personalul dumneavoastră merge 40% din timp să semneze hârtii.’ (…) Dacă în România legislaţia şi mediul decizional ne-ar ajuta şi ar prioritiza digitalizarea, am avea o semnătură electronică liberă, free, pentru toată lumea, pe care băncile pot să o ofere liber, fără cost, pentru toată lumea, şi n-ar trebui să mai trimiteţi (firmele, n.red.) 50 % din personal, 40% din timp, la bancă să semneze hârtii. Şi asta ar însemna o creştere a productivităţii din neant, fără efort, de 16%, la nivelul IMM-urilor în România. Acesta este un exemplu despre cât de utilă şi necesară e digitalizarea în România”, a argumentat preşedintele ARB, Florin Dănescu, la o conferinţă dedicată digitalizării sectorului de utilităţi.

“Am plecat de la premisa că fără digitalizare România nu poate recupera decalajele comparativ cu Europa, şi ăsta e un lucru destul de clar. Puţini ştiu că România face parte dintr-un proiect la nivel de Uniunea Europeană, la orizontul anului 2020, în care am promis foarte multe lucruri la nivelul digitalizării, nu s-a întâmplat aproape nimic, suntem extrem de întârziaţi, degeaba studiile spuneau că putem să creştem locurile de muncă prin digitalizare cu 11%, că am putea obţine un avans al PIB cu 13 miliarde de euro, deja ne apropiem de 2020 şi nu s-a întâmplat nimic. Eu nu vă vorbesc despre ştiinţa din spatele digitalizării, ci despre eşecul acestui proiect, pe care trebuie să-l stopăm foarte rapid şi să luăm măsurile prin care putem să recuperăm şi să implementăm digitalizarea ca o prioritate la nivel de societate românească”, a spus preşedintele ARB.

România este pe ultimul loc în Europa, în spatele Republicii Moldova, la educaţie financiară.

“Am considerat că educaţia financiară în cadrul industriei financiare reprezintă elementul prioritar, fără de care nu putem să facem paşi înainte, nu mai stau să explic de ce România este poziţionată pe ultimul loc în Europa, în urma Moldovei, la educaţie financiară. Educaţia financiară trebuie promovată pe patru componente: presă, personalul băncilor, mediul decizional şi populaţia; mediul decizional e foarte important”, a declarat preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor.