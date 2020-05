În Parlament sunt 10 iniţiative legislative, iar Asociaţia Română a Băncilor doreşte una dintre acestea şi le respinge pe celelalte nouă, a declarat, joi, Florin Dănescu, preşedintele Executiv al (ARB), în cadrul conferinţei “Băncile, în pandemie – provocări şi oportunităţi”.

“Astăzi sunt în Parlament cam 10 iniţiative legislative. Pe una ne-o dorim, pe celelalte nouă le respingem din toată puterea noastră pentru că sunt atât de periculoase încât şi în afara unei crize, precum cea pe care o traversăm, pot să pună sub semnul întrebării creditarea, sau să oprească creditarea în România. Suntem pentru semnătura electronică. Cam aceasta este concluzia felului în care se aduce sprijin industriei căreia toată lumea îi cere sprjinul astăzi”, a afirmat Florin Dănescu, citat de Agerpres.ro.

El a menţionat trei dintre iniţiativele legislative: Legea plafonării dobânzilor, Legea privind cesiunea de creanţe, Legea privind conversia creditelor şi a precizat că acestea au la bază populismul.

“Cred că dacă am putea în România să măsurăm populismul am putea face un pas mare în faţă. Dacă am avea un indicator al populismului. Cred că el creşte în momentul de faţă şi aceasta este de fapt provocarea principală şi oportunitatea ar fi să realizăm ce pericol înseamnă acest indicator al populismului atunci când este mare pentru România în viitor şi în afara oricărei crize, dar mai ales în această criză”, a spus Florin Dănescu.

El a precizat că miercuri a trecut prin Parlament Legea privind plafonarea dobânzilor în România sub preţul curent de piaţă.

“Am intrat în criză cu multă îngrijorare față de procesele legislative şi impredictibilitatea pe care o simţeam încă de dinainte. Am avut o speranţă foarte mare că poate, de data aceasta, politicul nu se va sui pe acest subiect şi că va renunţa, va înţelege să-şi asume oarecare pierderi de imagine împotriva populismului pentru că era momentul să se întâmple lucrul acesta. Dacă băncile au reacţionat proactiv şi au oferit amânări de rate înţelegând că îşi reduc veniturile, să-și pună în pericol capacitatea de a-şi acoperi costurile, băncile funcţionează, au costuri de funcţionare în continuare, ne-am asumat prin solidaritate pierderi sau chiar lipsa fluxului ne aşteptam ca şi politicul să facă acelaşi lucru.

În oglindă cu industria bancară, politicul ar fi trebuit să spună pierdem şi noi imagine prin deciziile pe care le luăm, pentru că luăm decizii economice de data acesta şi mai puţin decizii politice”, a spus Florin Dănescu.

Seful ARB menţionează că în economie încă primează decizia politică, cea care nu are legătură cu actul economic.