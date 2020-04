Șeful departamentului european al FMI, Poul Thomsen, a declarat miercuri într-o conferință de presă că economia greacă va suferi o lovitură uriașă anul acesta, deoarece țara depinde puternic de turism, transportul rutier si naval și pentru că țara are multe firme mici ce activează doar în aceste domenii.

Mai mult, FMI estimează că anii anteriori de eforturi se vor șterge din cauza pandemiei coronavirusului . Analiza Fondului arată că datoriile Greciei vor crește până la 200% din PIB, în acest an, cu un deficit bugetar în creștere pana la 5,1% PIB, potrivit raportului Monitorului fiscal al Fondului publicat miercuri.

Thomsen citat de Ekathimerini menționează că, în ciuda progreselor înregistrate recent, Grecia a limitat libertatea fiscală pentru a reacționa la noua criză iar premizele economice negative se adâncesc.

Potrivit celor mai recente analize, economia Greciei se va contracta intre 5% și până la 10% în acest an, fiind lovită de măsurile de blocare economică pentru a stopa răspândirea noului coronavirus. Guvernul, care anterior urmărea o creștere de 2,8 la sută în acest an, se așteaptă acum la o contracție de 4%, a spus ministrul de finanțe. Previziunile analiștilor sunt în concordanță cu proiecțiile FMI, care estimează că economia Greciei se va contracta cu până 10 la sută în acest an, ceea ce va determina o creștere a șomajul la 22,3 la sută, de la 16,4 la sută în ianuarie.