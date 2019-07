Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a redus, începând cu 25 iulie, până la 1,95% din valoarea creditului comisionul de garantare perceput beneficiarilor Programului Start-up Nation, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES.



“Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) este unul dintre principalii parteneri ai Programului guvernamental Start-Up Nation, oferind şi în cadrul celei de-a doua ediţii a programului un produs de garantare dedicat pentru creditele punte acordate de CEC Bank şi Banca Transilvania. FNGCIMM s-a poziţionat în campania 2017-2018 ca principal susţinător al start-up-urilor declarate eligibile şi care au solicitat creditul punte, obligaţiile de rambursare fiind garantate de către FNGCIMM în proporţie de maxim 80%. Începând cu data de 25 iulie 2019, ca urmare a dinamicii pozitive a rezultatelor înregistrate în activitatea de garantare a creditelor acordate în cadrul Programului Start-up Nation şi eficientizării unor mecanisme interne ale societăţii, FNGCIMM a redus comisionul de garantare până la 1,95% din valoarea creditului”, se menţionează în comunicat.

Cum se explică măsura

Avertizarile si cerintele din piata au convins statul sa reduca comisionul de garantare a creditelor punte din Start-up Nation.

Acest comison de garantare este decontabil, iar antreprenoru știe că dacă cheltuieli sunt mai mari, va avea mai puțini bani la dispoziție din plafonul alocat. Cum CEC Bank și BCR au folosit fonduri COSME, fără a percepe comisioane, produsele lor erau mult mai avantajoase. Astfel, FNGCIMM a decis scăderea comisionului.

Ce spune FNGCIMM



Directorul general al FNGCIMM, Gheorghe Lapadat, a explicat că a fost reevaluat riscul acordării garanţiilor în cadrul programului, iar costurile au fost ajustate pentru facilitarea accesului la credite.



“Reducerea costurilor de finanţare reprezintă unul dintre importantele deziderate ale IMM-urilor în accesarea surselor de finanţare. Aşadar, am reevaluat riscul asociat acordării garanţiilor în cadrul Programului START-up Nation şi, pentru a oferi un răspuns adecvat cerinţelor specifice ale partenerilor noştri, am ajustat costurile practicate tocmai pentru a crea premisele unei facilitări a accesului la creditare”, a spus Gheorghe Lapadat.



Comisionul se va aplica garanţiilor noi emise în favoarea beneficiarilor Programului Start-up Nation, inclusiv celor care au situaţii financiare încheiate, cu condiţia ca la data solicitării creditului garantat să aibă o vechime mai mică de 36 de luni de la data înfiinţării.



Comisionul de garantare este o cheltuială eligibilă, care poate fi decontată din ajutorul financiar nerambursabil acordat în cadrul programului Start Up Nation.



Pentru prima etapă a Programului Start-up Nation, FNGCIMM a garantat circa 5.100 de antreprenori aflaţi la început de drum, cu credite de aproape 1 miliard de lei.



Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.



Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maximum 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.



FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maximum 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.