Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu + Pilonul III facultativ) au realizat deja plati in valoare de peste 1 miliard de lei (200 mil. EUR) catre un numar de aproape 115.000 de participanti si mostenitori, de la infiintare si pana la finele lunii septembrie 2021, potrivit statisticilor APAPR si ASF .



Cea mai mare parte din suma a fost platita de fondurile de pensii private obligatorii (605 mil. RON) , restul fiind platit de fondurile de pensii private facultative ( 397 mil. RON ) . Numarul platilor efectuate este doar usor diferit: 59.000 la Pilonul II , fa ta de 55.000 la Pilonul III.



„Depasirea unui volum de plati de 1 miliard de lei pentru beneficiarii legali ai fondurilor de pensii private este un jalon important al povestii de succes pe care o reprezinta sistemul de pensii private din Romania. Valoarea platilor facute si ritmul in crestere al acestora pe masura ce populatia inainteaza in varsta sunt rezultatul unui sistem functional, a lichiditatii fondurilor si al performantei investitionale avute de la infiintare”, a declarat Radu Craciun, Presedintele APAPR.



Potrivit legislatiei, ca dispozitie tranzitorie pana la adoptarea unei legi de plata a pensiilor private, participantii si/sau mostenitorii acestora pot primi platile din partea fondurilor de pensii fie ca suma unica, fie sub forma de rate ega le pe o durata de cel mult 5 ani.



Conform Codului fiscal in vigoare, singura sarcina fiscala asupra veniturilor incasate in urma participarii la un fond de pensii private este impozitul pe venit de 10%, aplicabil sumelor care depasesc o baza neimpozabila de 2.000 RON lunar. Tratamentul fiscal aferent sumelor provenite din participarea la fondurile de pensii private este identic cu cel corespunzator pensiilor din sistemul public (Pilonul I).



“Suma de un miliard de lei platita deja de fondurile Pilon II si Pilon III marcheaza tranzitia sistemului de pensii private catre etapa de maturizare. Bineinteles, tranzitia va fi completa odata cu definitivarea cadrului pentru aplicarea legii de plata, und e mizam pe sustinerea tuturor autoritatilor implicate. Prin platile realizate, in volume din ce in ce mai semnificative, sistemul isi pune iaplicare misiunea sociala, oferind romanilor o sursa suplimentara de venit in momentul iesirii la pensie ”, a decla rat Andreea Pipernea, Vicepresedintele APAPR.



Fondurile de pensii private (Pilonul II si III) fac plati in urmatoarele situatii:



1) Decesul participantului. In aceasta situatie, mostenitorii legali sau testamentari sunt beneficiari ai participantului decedat si pot revendica activul acestuia.



La Pilonul II, mostenitorii care sunt la randul lor participanti la fondurile de pensii obligatorii vor primi sumele cuvenite sub forma de virament in contul personal de pensie privata, iar cei care nu sunt participanti pot beneficia direct de bani. Mostenitorii participantilor trebuie sa fie informati de catre notarii publici despre existenta acestor sume din Pilonul II pentru a fi introduse in certificatul de mostenitor si in masa succesorala, astfel incat eventualii mostenitori sa poate revendica cota–parte din activul cuvenit al participantului decedat.



La Pilonul III, mostenitorii primesc sumele cuvenite, la cerere si dupa completarea documentatiei specifice, independent de calitatea lor de participant la un fond de pensii facultative.



2) Invaliditate. In aceasta situatie, plata catre participantul (la Pilonul II sau III) ramas invalid se efectueaza strict in cazul unei decizii medicale de invaliditate de grad 1 sau 2, nerevizuibila, care sa contina precizari cu privire la incapacitatea de munca a persoanei respective.



3) Pensionare. La Pilonul II, participantii care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta in conditiile Legii pensiilor pot revendica activul personal acumulat in contul de pensie privata. La Pilonul III, participantii care au implinit varsta de 60 de anipot revendica activul personal acumulat in contul de pensie facultativa.