”Dorim să continuăm activitatea în România, fapt pentru care va trebui să găsim căile prin care să facem profit în continuare, dacă taxa pe active se menține în forma actuală. Trebuie să devenim mai eficienți și să ne continuăm investițiile”, a precizat François Bloch, CEO BRD – Groupe Société Générale, în cadrul conferinței de presă prilejuită de anunțarea rezultatelor financiare din 2018.

Oficialul băncii cu acționariat francez a reiterat angajamentul instituției de credit față de România, subliniind faptul că dezvoltarea pe termen lung va continua indiferent dacă taxa pe active va fi păstrată de Guvernul de la București.

”BRD va trebui să adapteze modelul de business în condiţiile în care va fi aplicată taxa pe active pentru că banca vrea să rămână în România. Trebuie să căutăm căile prin care să obținem în continuare profit, altfel nu are sens business-ul”, a comentat François Bloch.

Șeful BRD și-a exprimat, totodată, speranța că taxa pe lăcomie va fi eliminată sau va fi modificată în perioada imediat următoare, având în vedere faptul că aceasta nu este sustenabilă și va afecta iremediabil economia românească. ”Sunt convins că taxa pe active va fi schimbată, pentru că nu este sustenabilă. Sistemul bancar nu poate plăti această taxă!”, a menționat François Bloch.

De asemenea, bancherul a evidențiat că impactul taxei asupra BRD ar putea fi de 600 milioane de lei, având în vedere nivelul activelor de la sfârșitul anului trecut. În opinia sa, problema majoră va fi în cazul băncilor mici, care ”matematic” să dispară.

Profitul net al Grupului BRD a atins 1.565 milioane de lei în 2018, în creștere cu +10,6% față de anul precedent (+23,6% excluzând elementele nerecurente), datorită dezvoltării comerciale continue, îmbunătățirii performanței operaționale și costului net al riscului pozitiv. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,8% în 2018 (19,9% excluzând elementele nerecurente legate de costul riscului).

Creditele nete, inclusiv creantele din leasing, au crescut cu +4,0%* comparativ cu sfarsitul lui 2017, impulsionate atat de portofoliul retail, cat si de cel corporate. Creditele retail au fost mai mari cu +3,7%, gratie cererii sustinute de credite pentru locuinte (+4,6%) si de consum negarantate (+7,0%*).

Activitatea pe segmentul corporate a fost dinamica, fiind inregistrate cresteri la credite bancare, factoring si leasing. Finantarea corporate, inclusiv leasing, a crescut cu +4,6%* in dinamica anuala. Valoarea operatiunilor de factoring a fost in crestere cu +9,3% fata de sfarsitul lui 2017, impulsionata atat de operatiunile de export, cat si de cele interne. Productia de leasing a crescut cu +21,8% fata de 2017, cererea venind in special din partea IMM-urilor.

In 2018, BRD a contribuit activ la dezvoltarea sustenabila a sectorului IMM-urilor din Romania, co-finantand peste 140 de proiecte de investitii cu componenta de subventie europeana, prin credite in valoare de 54 milioane EUR, din care aproximativ jumatate pentru sectorul agricol in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). BRD a continuat, de asemenea, sa sustina fermierii romani, acordand 3.200 de credite punte in cadrul programului APIA, totalizand peste 35 milioane EUR.

Depozitele clientilor au crescut cu +2,2%* in dinamica anuala, datorita segmentului retail (+7,1%), in principal datorita cresterii conturilor curente (+21%) in contextul salariilor in crestere. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 67,2% la sfarsitul lui 2018, +1,1 puncte procentuale in comparatie cu sfarsitul lui 2017.