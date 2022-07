Cea de-a treia ediție a „Call for Europe”, inițiativă care vizează susținerea organizațiilor non-profit care desfășoară programe pentru copii din cele 12 țări europene în care Grupul UniCredit își desfășoară activitatea, a ajuns la final. 52 de proiecte sociale dedicate tinerilor și copiilor au fost răsplătite cu un total de 500.000 de euro, fonduri care au fost alocate în patru domenii specifice: educație (238.500 de euro), incluziune socială (104.500 de euro), dizabilitate (94.000 de euro) și sănătate (63.000 de euro).

Silvia Cappellini, Head of UniCredit Foundation: „Fundația UniCredit are o lungă istorie de susținere a comunităților din diferitele țări în care suntem prezenți, pe care continuăm să le creștem și să le îmbunătățim prin activități dedicate. Datorită inițiativei Call for Europe am reușit să susținem 144 de proiecte pentru copii și tineri din diferite țări europene în ultimii trei ani, cu un total de 1.360.000 de euro. Acest lucru este o dovadă a angajamentului nostru social puternic și continuu, precum și a atenției deosebite acordate nevoilor tuturor comunităților noastre, cu un accent special pe sprijinirea copiilor și a tinerilor pentru a promova incluziunea și a construi o societate mai durabilă și mai bună pentru toți”.

Cea de-a treia ediție a inițiativei „Call for Europe” a fost lansată în noiembrie 2021, invitând băncile locale din cadrul Grupului să identifice și să selecteze până la cinci proiecte sociale remarcabile, cu o relevanță locală deosebită, axate pe copii și tineri. Un Comitet desemnat de către Fundația UniCredit a fost responsabil pentru selecția inițiativelor câștigătoare în 12 țări ale Grupului: Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Rusia, Serbia, Slovacia și Slovenia. Fiecare țară a primit 40.000 de euro pentru a fi distribuiți către proiectele locale câștigătoare. În plus, 20.000 de euro au fost acordați de către Comitet unui număr suplimentar de proiecte considerate ca având un impact deosebit în comunitate.

În România, cele trei proiecte câștigătoare sunt:

❤„The chance for a better future”, dezvoltat de Hope and Homes for Children România

❤„We refuse to become victims!”, dezvoltat de Fundația PARADA

❤„Making a difference – Adolescents in Institutional Care project”, al Asociației SOS Bambini Romania.

„UniCredit Bank are o tradiție îndelungată în zona implicării sociale, iar demersurile noastre au ca obiectiv susținerea comunităților pentru a crește și a se dezvolta prin atingerea potențialului lor maxim. Ne bucurăm să putem susține aceste trei proiecte românești care au fost selectate în inițiativa «Call for Europe» lansată de Fundația UniCredit și suntem încrezători că ele vor aduce rezultate pozitive pe plan local, cu impact direct în dezvoltarea comunităților”, a delcarat Anca Ungureanu, Director Identitate și Comunicare în cadrul UniCredit Bank.