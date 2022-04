Fuziunile și achizițiile în sectorul servicii financiare sunt așteptate să crească în acest an, continuând tendința din 2021, pe fondul procesului de transformare prin care trece această industrie sub presiunea reglementărilor, a concurenței cu platformele fintech, creșterii dobânzilor și digitalizării, reiese din raportul PwC Global M&A Trends in Financial Services 2022.

De asemenea, presiunea de a se adapta la nevoile în schimbare ale clienților, concurența mare din industrie, dar și nevoia de optimizare a costurilor și de creștere a marjelor de profit vor continua să impulsioneze activitatea de M&A în 2022. Vom vedea tot mai multe parteneriate strategice în domeniul tehnologiei și inovației, dar și consolidări și achiziții de bănci care au cota mică de piață.

În 2021, piața de fuziuni și achiziții în domeniul serviciilor financiare de la nivel global a crescut cu 21% în volum și cu 40% în valoare, în principal din cauza amânării unor tranzacții ce trebuiau încheiate în 2020. Valoarea tranzacțiilor a fost impulsionată de mai multe tranzacții semnificative – cele cu o valoare mai mare de 5 miliarde de dolari – în special în sectoarele de leasing, bancar, fintech și asigurări, dar și ca urmare a concurenței acerbe dintre corporații, fondurile cu capital privat și companiile de achiziții cu scop special (SPAC) pentru anumite obiective digitale și tehnologice.

Și în România s-au finalizat câteva achiziții importante, printre care Credite Agricole, Ideea Bank, Porsche Bank, Țiriac Leasing în sectorul bancar și de leasing, precum și Gothaer și Ergo în domeniul asigurărilor.

Creditele neperformante sunt așteptate să crească

Raportul anticipează de asemenea că actorii din sectorul FS, în special băncile și companiile de asigurări, se vor confrunta cu un anumit grad de volatilitate pe piață, odată ce măsurile de ajutor de stat se vor încheia și creditele neperformante (NPL) vor crește. Cererea tot mai mare din partea investitorilor specializați ar putea favoriza activitățile de fuziuni și achiziții cu active aflate în dificultate, în condițiile în care băncile încearcă să scape de NPL pentru a-și optimiza bilanțurile și ratele de capital.

În România, pe fondul creșterii ROBOR-ului și a inflației ridicate, ne așteptăm ca rata NPL-urilor să crească în perioada imediat următoare, băncile și IFN-urile fiind în dificultate să valorifice activele neperformante pe piața secundară ca urmare a legislației fiscale nefavorabile privind vânzarea de credite neperformante. Deși s-au făcut numeroase demersuri de modificare a legislației fiscale în acest sens de către sectorul financiar, utilități și recuperare a creanțelor, din păcate România este una din puținele țări ale Uniunii Europene care taxează vânzarea de creanțe neperformante, în cele mai multe cazuri prețul de vânzare al creanțelor neacoperind costul cu impozitul pe profit.

Tendințele care vor impulsiona activitatea de M&A în 2022: ESG, transformarea digitală și tehnologia

Tehnologia este esențială pentru strategiile de poziționare pe piață pe fondul perturbării din partea fintech-urilor și a serviciilor oferite de companiile nefinanciare. Din acest punct de vedere, fuziunile, achizițiile, parteneriatele și alianțele strategice se vor concentra pe soluții pentru valorificarea datelor și de securitate cibernetică care să eficientizeze operațiunile și să accelereze și să securizeze procesele de tranzacționare.

De asemenea, este așteptată o intensificare a parteneriatelor și achizițiilor în zona de soluții financiare digitale pentru clienți, inclusiv în domeniul Buy Now, Pay Later (BNPL), în contextul în care instituțiile financiare se confruntă cu o concurență din ce mai mare atât din partea fintech-urilor, cât și a comercianților și a giganților tech, precum Apple, Google, Amazon sau IKEA.

Politicile de mediu, sustenabilitate și guvernanță (ESG) vor juca un rol tot mai mare în strategiile asigurătorilor și băncilor pe măsură ce acestea devin finanțatori importanți ai tranziției energetice. Spre exemplu, la evenimentul COP26, un consorțiu de 450 de instituții financiare, reprezentând aproximativ 40% din activele bancare globale, s-a angajat să-și alinieze creditele și investițiile la emisii nete zero până în 2050. Aceste acțiuni vor redefini atât gestionarea riscurilor, cât și crearea de valoare în sectorul serviciilor financiare.