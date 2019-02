IFC, instituție membră a Grupului Banca Mondială, și Garanti Bank România, singura bancă din România care a încheiat acorduri de împrumut cu IFC, vizând femeile antreprenor, au elaborat un raport comun, intitulat “Taking Women Entrepreneurs to the Bank in Romania”. Realizat pe durata a trei ani și lansat oficial anul acesta, în luna februarie, raportul pune accent pe impactul pozitiv al Programului Bancar pentru IMM-uri al Garanti Bank și colaborarea de succes dintre cele două instituții din ultimii 7 ani. Raportul vine în continuarea studiului “Garanti Bank România – Striving to Lead”, lansat în 2016, care a analizat impactul IMM-urilor deținute de femei, clienți ai Garanti Bank, asupra creșterii și calității portofoliului băncii.

Între 2011 și 2017, Garanti Bank a acordat peste 145 de milioane de euro companiile deținute de femei. Potrivit raportului lansat recent, 31% din această sumă a fost acordată de Garanti Bank România IMM-urilor deținute şi/sau conduse de femei, prin intermediul finananțărilor de la IFC. Aceste companii au raportat, ulterior, o creștere medie a vânzărilor de peste 5,5% pe an (mai mare decât creșterea medie anuală a vânzărilor companiilor românești, de 3,5%) și o creștere a productivității muncii de 9,1%. Aproximativ două treimi din clienții Garanti Bank au raportat că serviciile financiare pe care le-au primit de la Garanti Bank au contribuit la creșterea vânzărilor, a profitului net și a capitalului circulant. Peste 84% dintre clienții de sex feminin ai Garanti Bank sunt foarte probabil să recomande produsele pe care le-au primit de la Garanti Bank, mai mult decât clienții altor bănci.

“Suntem un susținător activ și vocal al antreprenoriatului în general, și al femeilor antreprenor, în particular. Ca urmare a parteneriatului nostru de peste 7 ani cu IFC, am acumulat experiență și expertiză semnificative în ceea ce privește finanțarea companiilor deținute şi/sau conduse de femei și importanța antreprenoriatului feminin. Acest nou raport evidențiază, atât contribuția notabilă a femeilor în toate domeniile economiei, cât și capacitatea acestora de a-și dezvolta afacerile, atunci când primesc sprijinul necesar. Rezultatele raportului reprezintă o recunoaștere a strategiei noastre eficiente, a colaborării fructuoase cu IFC, precum și a angajamentului nostru pe termen lung față de comunitatea de afaceri din România”, a declarat Ufuk Tandoğan, CEO Garanti Bank România.

IFC colaborează cu instituțiile din Grupul Garanti România pentru a reduce deficitul financiar pentru femeile antreprenor din țară. În ultimii șapte ani, IFC a semnat șapte contracte de împrumut cu Grupul Garanti România, în valoare totală de 157 de milioane de euro, dintre care patru au avut o componentă importantă pentru companiile deținute sau conduse de femei. Cel mai recent, Garanti Bank România și Garanti Leasing România au semnat două contracte de creditare cu IFC, în valoare de 32 de milioane de euro, în scopul finanțării întreprinderilor mici și mijlocii din România, jumătate din sumă fiind destinată creditării companiilor deținute sau administrate de femei.

“IFC vizează creșterea participării femeilor în economie, prin facilitarea accesului acestora la finanțare”, a declarat Wiebke Schloemer, Director Regional IFC pentru Europa şi Asia Centrală. “Acest studiu evidențiază că IMM-urile deținute de femei devin tot mai mult o forță care trebuie luată în considerare în România și că acestea își pot realiza în continuare potențialul economic printr-un acces mai bun la finanțare”.

Noul raport evidențiază – printr-o analiză solidă, bazată pe date – avantajele de care pot beneficia băncile ce facilitează accesul la finanțare femeilor antreprenor, precum și impactul pozitiv asupra activității IMM-urilor conduse de acestea. Obiectivul principal al acestui studiu îl reprezintă promovarea avantajelor finanțării femeilor în rândul organizațiilor specializate, instituțiilor financiare și donatorilor.

Deși s-au înregistrat progrese în ultimii ani, există încă un potențial neexploatat, atât pentru forța de muncă, cât și pentru creșterea economică, ce pot fi deopotrivă valorificate prin încurajarea participării femeilor la sectorul privat din România. IFC își menține angajamentul de a sprijini femeile antreprenor, dar și sectorul privat al României în general.

Raportul “Taking Women Entrepreneurs to the Bank in Romania” poate fi accesat la următoarea adresă: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/ifc_external_corporate_site/europe+and+central+asia/resources/garantibankromania_2019case