Grupul Garanti România, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare de pe piața locală, care reunește Garanti Bank, Garanti Leasing și Garanti Credite de Consum, a înregistrat, în primul trimestru al anului, un profit net consolidat de 38 milioane lei și a ajuns la un volum total al activelor de 12 miliarde lei, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

La nivel individual, în primele trei luni ale acestui an, Garanti Bank a înregistrat un profit net de 31 milioane lei și venituri nete de 99,4 milioane lei.

Instituțiile financiare nebancare ale Grupului au înregistrat, la rândul lor, profit net în primul trimestru: Garanti Credite de Consum de 2,2 milioane lei și Garanti Leasing de 4,8 milioane lei.

În primele trei luni, volumul total al creditelor acordate de Garanti Bank a ajuns la 7,25 miliarde lei, în timp ce depozitele au înregistrat un volum total de 7,85 miliarde lei.

Garanti Bank continuă să se poziționeze semnificativ sub media pieței în ceea ce privește nivelul creditelor neperformante și să înregistreze rezultate deosebite în atragerea depozitelor, în special pe segmentele de retail și IMM, cu o creștere anuală considerabilă a depozitelor persoanelor fizice, de 61,7%, și de 40,5%, a celor constituite de IMM-uri.

“Am avut un început de an bun in 2019, în linie cu obiectivele pe care ni le-am propus. Am asistat la o evoluție semnificativă a depozitelor, fapt ce reflectă interesul tot mai mare al clienților pentru produse de economisire competitive. Ne așteptăm ca această tendință să continue și în următoarele luni. Având în vedere contextul pieței, ne-am propus ca anul acesta să ne concentrăm cu preponderență pe menținerea unui portofoliu sănătos și echilibrat și pe maximizarea satisfacției clienților”, a declarat Ufuk Tandoğan, CEO al Grupului Garanti România.

Grupul Garanti România este deținut de către Turkiye Garanti Bankasi AS (TGB), a doua cea mai mare bancă privată din Turcia. În primul trimestru din 2019, TGB a înregistrat un venit net consolidat de 1,76 miliarde lire turcești (278,71 milioane euro) și active de 423,32 miliarde lire turcești (67,16 miliarde euro), în timp ce contribuția la economie s-a reflectat printr-un portofoliu de credite cash și non-cash în valoare de 323,22 miliarde lire turcești (51,28 miliarde euro). TGB deservește peste 16 milioane de clienți în zonele corporate, comercial, întreprinderi mici și mijlocii, precum și retail, cărora le oferă servicii financiare integrate.

Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acționarul majoritar al TGB. În primele trei luni din 2019, BBVA a înregistrat un profit net atribuibil de 1,16 miliarde euro.