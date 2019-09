Ufuk Tandoğan, CEO Garanti Bank România, a prezentat în cadrul unui interviu acordat publicației online www.bankingnews.ro detalii despre rezultatele consemnate de instituția de credit în primele șase luni pe piața locală. Cifrele arată o evoluție de excepție pe toate palierele, Ufuk Tandoğan subliniind faptul că banca a avut cel mai bun semestru de când se află în România. ”Nu ne focusăm neapărat pe cel mai mic cost, ci mai degrabă pe cel mai bun serviciu”, a menționat oficialul Garanti Bank.

Garanti Bank are o tradiție îndelungată pe piața românească. Cum a început totul aici?

Ne-am lansat operațiunile pe piața românească în 1998. La început, am operat ca subsidiară a Garanti Bank International N.V. În 2010, am transformat businessul într-o bancă românească și am stabilit 3 linii de afaceri: Retail, IMM-uri și Corporate. În ultimii 21 de ani, Garanti Bank a reușit să crească, de la an la an, peste media pieței și este în prezent o bancă de importanță sistemică, una dintre cele mai mari zece bănci locale. În 2008, eram doar a 23-a bancă din România. Cu un model de afaceri care s-a dovedit sustenabil, Garanti Bank a reușit în două decenii să-și crească cota de piață pe împrumuturi la aproape 3%, iar cota pe segmentul depozitelor la circa 2,5%.

Ce avantaje competitive și active a dezvoltȃ banca dumneavoastră de-a lungul anilor?

În general, în România, concurența se bazează pe preț. Pe de altă parte, deși prețurile noastre sunt aliniate la nivelul pieței, avantajele noastre competitive provin din brandul nostru, din tehnologia pe care o utilizăm, din capitalul uman și din produsele inovatoare. În primul rând, facem parte dintr-un grup financiar global. Avem un sprijin puternic din partea acționarilor noștri și o reputație puternică atât pe plan local, dar și la nivel global. Garanti Group România este deținută de Garanti BBVA, a doua cea mai mare bancă privată din Turcia. În prima jumătate a anului 2019, Garanti BBVA a înregistrat un venit net consolidat de 560,42 milioane de euro și active de 64,48 miliarde de euro, în timp ce contribuția sa la economie, atât prin împrumuturile de numerar, cât și prin cele non-cash a totalizat 48,27 miliarde de euro. Garanti BBVA deservește peste 17 milioane de clienți din segmentele Corporate, Retail, IMM-uri și Consumatori, oferind servicii financiare complet integrate. Grupul financiar spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) este acționarul majoritar al Garanti BBVA. În prima jumătate a anului 2019, BBVA a înregistrat un profit net atribuibil de 2,44 miliarde de euro. În al doilea rând, avem operațiuni centralizate, care permit eficientizarea proceselor și cea mai bună experiență pentru clienți. De asemenea, ne mândrim cu tehnologia noastră și cu produsele noastre digitale de ultimă generație – Garanti Online, platforma noastră bancară online și Mobile Me, aplicația noastră mobilă de internet banking. De asemenea, Garanti Bank este una dintre primele și încă puținele bănci din România cu o rețea completă de ATM-uri inteligente. Creștem în mod constant eficiența operațională a băncii, semnificativ peste media sectorului. Ne-am concentrat permanent pe îmbunătățirea calității activelor băncii. În prezent am ajuns la un procent al creditelor neperformante de sub 4%, ceea ce este semnificativ sub media sectorului bancar.

Reprezintă creșterea economică înregistrată în ultimii ani un stimul pentru sectorul bancar și pentru Garanti Bank?

În ultimii ani, am asistat la o creștere economică record în România. Creșterea puternică a PIB-ului se traduce prin salarii mai mari, șomaj redus și mai multe oportunități de afaceri pentru toate companiile, IMM-urile și marile corporații. Nu este de mirare că activitatea bancară este în creștere. Oamenii cumpără case, mașini și au vacanțele mult visate. Prin urmare, companiile dezvoltă și lansează mai multe produse și servicii pentru clienții lor. Există, de asemenea, o concurență sporită pentru a deservi acești clienți cu resurse financiare mai mari. Nu ne focusăm neapărat pe cel mai mic cost, ci mai degrabă pe cel mai bun serviciu. Pentru a fi o bancă orientată către client, pentru noi, empatia înseamnă a înțelege nevoile și așteptările în continuă evoluție ale clienților, oferindu-le soluții de economisire a timpului pentru a-și îmbunătăți viața, și o experiență de utilizare rapidă și cȃt mai facilă. Înseamnă să-i ajuți să ia deciziile financiare corecte, să-i sprijini să își dezvolte afacerile în mod durabil și să le oferi cea mai bună experiență în toate punctele de contact pe care le au cu banca, atȃt digitale, cȃt și fizice.

Digitalizarea pare să fie cea mai importantă tendință în domeniul bancar în acest moment. Ce a realizat Garanti Bank pe acest segment de la începutul operațiunilor aici în România?

Garanti Bank este deja unul dintre cei mai importanți jucători ai sistemului bancar românesc, atunci când vine vorba de servicii bancare digitale. De fapt, suntem unul dintre pionierii acestui tip de servicii în România, prin lansarea Garanti Online, serviciul nostru de internet banking, în 2007, și a Mobile ME, aplicația noastră de servicii bancare mobile, în 2016. În prezent, suntem a 6-a bancă din România în funcție de rata de acoperire pe segmentul bancar digital. În 2018, valoarea tranzacțiilor efectuate prin intermediul platformei noastre de internet banking – Garanti Online, a crescut cu 60% față de 2014. În același an, am înregistrat un volum în creștere cu 60% a tranzacțiilor bancare mobile care au fost efectuate prin intermediul aplicației de mobile banking – Mobile ME, comparativ cu anul precedent. Totodată, aproximativ 47% din depozitele Garanti Bank sunt deschise prin Garanti Online. Tocmai am fost premiați pentru a 12-a oară în ultimii 11 ani consecutivi, de către revista recunoscută la nivel mondial, Global Finance, cu titlul de „Best Consumer Digital Bank in Romania”. Suntem singura bancă din România care a câștigat un premiu atât de prestigios. Anul trecut, am relansat platforma noastră de internet – Garanti Online – oferind o interfață mai intuitivă și un meniu mai ușor de utilizat, care simplifică pașii pe care un utilizator trebuie să-i urmeze pentru a efectua operațiuni. În dezvoltarea serviciilor noastre digitale, beneficiem de sprijinul și know-how-ul acționarilor noștri. Garanti BBVA are peste 7,5 milioane de clienți digitali (cu o rată de acoperire de 67%), în timp ce Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) a ajuns la 29 de milioane de clienți digitali. BBVA a fost recunoscută anul trecut de către Forrester Research ca având cea mai bună aplicație mobilă bancară din lume, în topul serviciilor mobile oferite de 53 de bănci din întreaga lume.

În timpul prezenței dumneavoastre aici, Garanti Bank s-a confruntat, împreună cu sectorul bancar din România, cu multe provocări. Avansul fintechurilor este cea mai recentă. Cum vedeți competiția creată de noii concurenți?

Concurența din industria bancară s-a rafinat de-a lungul anilor. Dar cel puțin deocamdată, pe piața românească, băncile nu au de ce să-și facă griji din cauza fintech-urilor și a companiilor de tehnologie atâta timp cât își îmbunătățesc constant furnizarea de servicii financiare pe canalele digitale, își extind prezența online și se conectează cu oamenii 24/7 prin intermediul rețelelor de socializare. Unele dintre bănci își dezvoltă propriile produse pentru a concura cu acești jucători noi, alte bănci încearcă să le cumpere. Noi credem că mai degrabă colaborarea și nu concurența reprezintă viitorul în acest domeniu.

Cum a fost primul semestru al anului 2019 pentru Garanti Bank?

În prima jumătate a anului 2019 am avut cel mai bun semestru de la începerea operațiunilor noastre aici datorită unei bune gestionării a portofoliului de credite și a eficienței operaționale. În perioada ianuarie-iunie, Garanti Bank a înregistrat un profit net de 77,6 milioane de lei, în creștere cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Strategia băncii de creștere a unui portofoliu sănătos și echilibrat a dus la un volum de împrumuturi de 7,19 miliarde de lei. În aceeași perioadă, Grupul Garanti România a înregistrat un profit net consolidat de 98 de milioane de lei, cu aproximativ 25% mai mare decât în perioada similară a anului trecut, în timp ce volumul total al activelor a crescut cu 4,5% în același interval de timp, depășind în prezent 12,1 miliarde de lei . În primele șase luni ale anului, Grupul a înregistrat venituri nete de 263,2 milioane de lei.

Ce puteți spune despre economisire? Pun românii bani deoparte?

Am observat o tendință nouă, în creștere în România, care se manifestă prin faptul că oamenii nu consumă doar mai mult, dar dau dovadă și de un comportament de economisire îmbunătățit. Scopul nostru de a atrage economiile, atât de la persoane fizice, cât și de la companii, a condus în 2018 la o creștere importantă a volumului de depozite. Astfel, depozitele au crescut în principal în cazul segmentelor retail și IMM-uri, cu un avans semnificativ de 60% al depozitelor individuale și de 40% al celor atrase de la IMM-uri. În 2019, ne-am consolidat și mai mult poziția pe piață și am atras economii atât de la persoane fizice, cât și de la companii. Depozitele au continuat aceeași tendință ascendentă de la începutul anului.

Ca o concluzie, care credeți că sunt coordonatele pentru dezvoltarea ulterioară a businessului dumneavoastră aici, în România?

Suntem în etapa de maturizare pe piața românească. Suntem o bancă matură, bine pusă la punct, cu acționari puternici și o bună înțelegere a clienților noștri. Avem un angajament pe termen lung aici și vom continua să dezvoltăm linia noastră de produse pe toate segmentele de business – Retail, Corporate și IMM-uri. Vom continua să adaptăm experiența acționarilor noștri la piața românească și pot spune cu sinceritate că am început să le adoptăm cunoștințele aici.