Raiffeisen Bank lanseaza Garmin Pay, o noua modalitate de plata contactless la POS, inclusiv in rate fara dobanda, pentru clientii Raiffeisen Bank utilizatori de ceasuri Garmin.

Ceasurile Garmin sunt cel mai des folosite pentru masurarea performantei sportive. Astfel, Garmin Pay este o optiune de simpla de plata mai ales pentru cei in miscare.

“Ca sustinatori ai Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, ai Maratonului Via Maria Theresia, dar si a altor evenimente care încurajeaza sportul ca stil de viata sanatos, ne-am dorit sa le oferim sportivilor posibilitatea de a face plati simple, chiar in timpul antrenamentelor, cu ajutorul accesoriilor ce fac deja parte din echipamentul lor. Utilizatorii de Garmin iubesc miscarea, la fel ca noi, si ma bucur ca putem sa le oferim Garmin Pay, o solutie de plata care le va face viata mai simpla.” Steven van Groningen, Presedinte si CEO Raiffeisen Bank

Pentru activarea Garmin Pay, clientii vor descarca pe telefonul mobil aplicatia Garmin Connect, disponibila in App Store si Google Play, si vor seta portofelul virtual in cativa pasi: selecteaza ceasul Garmin compatibil Garmin Pay, pe care-l detin; aleg o parola din patru cifre si inroleaza cardurile Raiffeisen Bank, de credit sau de debit. Fiecare card inrolat va fi confirmat printr-un cod primit prin SMS pe numarul de telefon declarat in relatie cu banca.

Dupa activarea Garmin Pay, pentru a plati direct cu ceasul, clientii apasa lung butonul lateral si selecteaza iconita “portofel” (Wallet), apoi apropie ceasul de POS. Pentru a creste siguranta platilor, parola din patru cifre va fi ceruta o data la 24 de ore sau atunci cand ceasul Garmin este pus din nou la mana.

Utilizarea Garmin Pay este gratuita, atat in tara, cat si in strainatate, iar platile cu ceasul Garmin sunt realizate fara taxe sau comisioane suplimentare.

Garmin Pay completeaza universul de plati digitale oferite clientilor Raiffeisen Bank in 2019, alaturi de aplicatiile de plata cu telefonul: RaiPay, pentru sistemul de operare Android, si Apple Pay, pentru iOS.