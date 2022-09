Raiffeisen Bank a încheiat cu succes primul sezon al emisiunii financiare Gata de Business cu Andreea Esca, cu peste 4 milioane de vizualizări. Cel de-al doilea sezon Gata de Business va fi lansat luni, 26 septembrie, pe canalele de social media ale băncii. Episoadele se postează săptămânal și sunt disponibile pentru vizualizare atât pe Youtube, Facebook, LinkedIn Raiffeisen Bank, cât și pe site-ul dedicat Gata de Business –AICI.

În fiecare episod “Gata de Business”, Andreea Esca discută cu antreprenori din diverse domenii despre provocări, lecții și riscuri. Până acum, 14 antreprenori români au stat de vorbă cu Andreea Esca și au povestit despre evoluția propriilor afaceri, despre barierele și provocările punctuale cu care s-au confruntat, despre lecțiile pe care le-au învățat, dar și despre lucrurile pe care și-ar fi dorit să nu fie nevoiți să le învețe. Dacă în primul sezon, antreprenorii Alin Copîndeanu, Miriam Constantin, Cezar Nourescu, Dorin Boboc, Mirela Mazurec, Mari Bratu și Andrei Trandafir au povestit despre cum e să activezi în agricultură, retail, IT și multe altele, în cel de-al doilea sezon, Bogdan Ciocian, Aneta Neagomir, Răzvan Rusu, Oleg Andrișan, Alina Negru, Andrei Voica și Claudiu Șerban vor povesti despre experiențele lor din industria culinară, medicală, alimentară etc

În plus, ascultând poveștile antreprenorilor din sezonul Gata de Business, Andreea Roșca, creator The Vast & The Curious, oferă soluții și sfaturi acestora. Astfel, cei care urmăresc emisiunea pot avea un feedback valoros, sfaturi, soluții sau chiar strategii pentru a-și putea îndrepta business-ul pe drumul succesului.

„Cu fiecare finanțare pentru un business aflat la început de drum, ne dorim să deschidem calea spre oportunități și resurse, care să îi ajute să își depășească obiectivele. Ne bucurăm sa fim parte din succesul lor și, pe această cale, profit de ocazie să le mulțumesc celor paisprezece oameni cu vise mari, implicați în proiectul Gata de Business, pentru că s-au alăturat acestui demers valoros de învățare împreună. Domeniul antreprenorial este confruntat cu provocări la tot pasul, iar fiecare decizie poate schimba cursul afacerii. Antreprenorii Gata de Business ne prezintă câteva dintre deciziile lor, bune sau mai puțin bune, care s-au concretizat în rezultate, transformându-i în business-uri relevante pe piața din România.”, a spus Raluca Nicolescu, director IMM la Raiffeisen Bank România.

Toți invitații vin cu un bagaj unic de cunoștințe – sunt oameni de succes care au pornit de la zero, cu investiți mici și ambiții mari și care au învățat enorm din experiența proprie. Călătoria lor a fost interesantă, de la început până pe culmile succesului, dar mai ales atunci când au căzut și s-au ridicat, au învățat cum să se adapteze și să găsească soluții întotdeauna.