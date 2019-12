Ecosistemul financiar George a împlinit un an de la lansarea pe piața românească, ocazie cu care BCR a organizat sub podul de la Pipera (George Street Delivery) un eveniment inedit pentru a marca momentul festiv. ”Astăzi, putem vorbi despre George ca despre singura bancă digitală din România. Practic, putem spune că, în primul său an de existență, George a schimbat modul clasic de a face banking”, a menționat Dana Dima, Vicepreședinte BCR.

Faptul că George simplifică radical interacțiunea clienților cu banca, deschiderea unui cont, emiterea unui card, constituirea unui depozit, accesarea unui credit sau efectuarea unei operațiuni de plată întâmplându-se sută la sută online de pe telefonul mobil, înseamnă indirect și o formă activă de protecția mediului înconjurător.

”Activitatea băncii derulată în ultimul an prin intermediul George a însemnat pentru BCR o economie de peste un milion de pagini, care ar fi fost necesare pentru semnarea tuturor contractelor. Practic, George a salvat 150 de copaci”, a explicat Dana Dima.

De la lansare, specialiștii BCR au implementat etapizat în George 84 de funcționalități noi, care le permit clienților derularea online, de pe telefonul mobil, a tuturor operațiunilor dorite cu banca.

“A crescut foarte mult numărul clienţilor care utilizează banca digitală, dar s-a schimbat şi comportamentul lor. Anul trecut, jumătate dintre clienţii care accesau banca de la distanţă foloseau telefonul mobil în acest scop, iar astăzi ponderea lor a ajuns la 80%, iar George are o influenţă masivă în acest comportament. De asemenea, numărul de login-uri s-a dublat, de anul trecut şi până acum, iar astăzi sunt clienţi care activează circa 20 de login-uri pe lună, adică aproximativ o dată pe zi”, a evidențiat Marian Ignat, Director Executiv Digital Banking în cadrul BCR.

În viitorul apropiat, George va acoperi toată gama de plăţi, urmând să fie lansate şi plăţile instant pentru George şi pentru versiunea de web, dar şi pentru aplicaţia de mobil.

”România începe să semene cu ţările din Vest, acolo unde tehnologia simplifică viaţa. Experiența noastră cu George din ultimul an ne demonstrează că țara noastră poate face foarte mulți pași în zona digitală”, a punctat Dana Dima, exemplificând faptul că evoluția se vede se în cifre și în comportamentul clienților. Ecosistemul financiar a atras deja peste 700.000 de clienți, 10% din totalul vânzărilor de produse și servicii BCR fiind efectuate prin intermediul George.

Până în prezent, BCR a acordat cu George 2.500 de credite online și a înrolat 30.000 de utilizatori pentru aplicația Apple Pay.