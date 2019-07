Programul de granturi Raiffeisen Comunitati, organizat de Raiffeisen Bank si aflat la cea de-a IX-a editie, este un concurs de proiecte de responsabilitate sociala, derulat anual pe platforma www.raiffeisencomunitati.ro.

Programul are loc in perioada 1 iulie si 1 octombrie 2019, iar la final banca va acorda finantari nerambursabile de 500.000 lei, pentru proiecte educationale, desfasurate in comunitatile in care banca este prezenta.

In acesta editie sustinem proiecte din domeniul educatiei non-formale – financiara, antreprenoriala, civica sau profesionala. Anul acesta am crescut valoarea granturilor la 50.000 lei pentru fiecare proiect, iar finalistii isi vor prezenta si sustine ideile in fata unei comisii formate din experti in proiecte comunitare.

„De noua ani organizam programul de granturi Raiffeisen Comunitati prin care ne-am propus sa ne implicam in comunitatile locale si sa ajungem in locurile in care e mai multa nevoie de educatie non-formala si putem avea rezultate. Investim asadar in educatie cu responsabilitate si cu gandul la ziua de maine” a spus Corina Vasile, Director Comunicare si Relatii Publice la Raiffeisen Bank.

Programul se adreseaza organizatilor neguvernamentale de dimensiuni mici si medii si institutiilor de invatamant din Romania, care isi propun dezvoltarea de proiecte de educatie non-formala si care au minimum doi ani de functionare la momentul inscrierii. Proiectele trebuie sa se desfasoare pe o perioada cuprinsa intre patru si doisprezece luni, iar rezultatele estimate sa fie masurabile si sa aduca schimbari pozitive in comunitatile in care sunt implementate. Suma maxima solicitata pentru finantarea unui proiect este de 50.000 lei, iar participantul va avea si o contributie proprie de minimum 20% din valoarea intregului proiect.

Programul se desfasoara in patru etape:

• 1 iulie – 1 august 2019 – depunerea proiectelor, prin completarea si trimiterea unui formular standard, disponibil online (https://raiffeisencomunitati.ro/grantwizard/granturi);

• 2 august – 22 august 2019 – verificarea eligibilitatii proiectelor inscrise, realizata de catre Asociatia pentru Relatii Comunitare;

• 23 august – 19 septembrie 2019 – evaluarea proiectelor eligibile de catre voluntari Raiffeisen Bank;

• 23 septembrie–27 septembrie 2019 – sesiuni de sustinere a proiectelor finaliste in fata un juriu extern, format din experti in evaluarea de proiecte comunitare.

• 1 octombrie – anuntarea proiectelor castigatoare

Inscrierile proiectelor au loc din 1 iulie pana in 1 august 2019 si se fac online, pe: https://raiffeisencomunitati.ro/grantwizard/granturi, unde se gaseste si regulamentul de participare.

Pentru intrebari legate de acest prgram, ne puteti scrie la raiffeisen.comunitati@raiffeisen.ro.