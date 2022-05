Guvernul va aproba programul Family Start, anunță Premierul Nicolae Ciucă. Prin intermediul programului, Guvernul promite tinerilor că pot accesa credite garantate de stat pentu nunţi, botezuri, maşini de familie. Premierul a transmis duminică, de Ziua Internaţională a Familiei şi Ziua Familiei Române, un mesaj în care îşi exprimă respectul pentru familiile din România şi dă asigurări că Guvernul le va asigura tot sprijinul de care au nevoie.

“Am anunțat deja două proiecte dedicate familiilor în pachetul “Sprijin pentru România”. Decontăm procedurile de fertilizare in vitro pentru familiile care nu pot avea copii, din motive medicale, și ne dorim să oprim declinul demografic. Sprijinim familiile la început de drum prin credite garantate de către stat pentru organizarea nunții, a unui botez sau pentru achiziția unei mașini de familie. În scurt timp, programul Family Start va fi aprobat în ședință de Guvern”.

Și ministrul familiei, Gabriela Firea, a vorbit despre demararea programului si a făcut precizări.

“Vorbim de credite garantate de către stat, în cuantum de 10.000 de euro pentru studenţi, pentru a-şi plăti anumite nevoi personale şi 15.000 de euro pentru tinerele familii, sau pentru tineri”, precizează ministrul.

Credite pentru tinerii până în 45 de ani. Garanția statului este de 60%, arată proiectul de lege

”Vor fi eligibile cheltuieli referitoare la educație în special, participare la cursuri, la anumite competiții internaționale, achiziția de cărți. Iar pentru tineri 15 mii de euro, ca și eligibilitate sunt diferite cheltuieli, plata chiriei, creșă, grădiniță, after school dar și anumite evenimente personale. S-a vorbit despre cununii și alte evenimente”, a explicat Firea.

Ministrul familei a mai spus că vor urma discuții cu Ministerul de Finanțe și cu Fondul Român de Garantare și Contragarantare pentru a stabili criteriile financiare, perioada de grație și dobânda. De asemenea, se vor purta discuții cu băncile care doresc să participe la Program.

”Dorința noastră explicită este ca aceste credite să se diferențieze în totalitate de ceea ce se găsestește acum, ca și disponibil pe piață în materie de credite de nevoie personale pentru tineri și studenți. Cel mai important este că nu se solicită surse sigure de venit, pentru că sunt studenți și tineri. Și de asemenea anumite proprietăți, care să fie gajate. Acesta este și sensul, creditele să fie stimulative pentru studenți. Garanția este a statului, prind Fondul de Garantare și Contragarantare” a precizat Firea.

Gabriela Firea susține că aceste credite preferențiale ar urma să fie acordate chiar din cursul acestui an, primele cereri să poată fi depuse în luna iunie, urmând ca în luna iulie să înceapă decontările.

In aprilie 2022, Gabriela Firea anunța demararea acestor programe. Atunci, ministrul vorbea despre Family Start şi Student Invest – cuprinse în Programul ”Sprijin pentru România”.

”Pregătim cele două programe naţionale de susţinere a tinerilor şi familiilor – Family Start şi Student Invest – incluse în programul guvernamental “Sprijin pentru România”. Fondul Român de Contragarantare este partenerul nostru în acest demers.

Împreună cu Ministerul de Finanţe vom acorda acest sprijin financiar sub forma unor credite garantate de stat. Am avut discuţii amănunţite cu ministrul Adrian Câciu şi avem toate susţinerea sa”, explica in luna aprilie 2022 ministrul Familiei, Gabriela Firea.