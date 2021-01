Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri ultimele modificări aduse campaniei de vaccinare. După lungi discuții, Guvernul a decis că personalul din sectorul privat precum bancherii din front office, angajații din asigurări sau cei ce lucrează in magazine se pot vaccina într-o etapă intermediară – 3A, așa cum a numit-o premierul Florin Cîțu.

Asaltați cu cereri din partea oficialilor mai multor confederații sindicale, coalita de guvernare a decis, dupa negocieri interminabile, că prioritari rămân funcționarii statului ce vor fi vaccinați în etapa a II a, însă doar personalul esențial, așa cum a ținut să puncteze oficialul în cadrul conferinței de presă susținută după ședinta de guvern de astăzi.

Premierul a precizat că strategia iniţială va fi regândită, astfel încât să existe şi o etapă a treia A, în care vor fi incluse categorii esenţiale care iniţial au făcut parte din etapa a doua. “Este vorba de hotărârea de guvern care prezintă strategia – etapa a doua, de fapt – care sunt categoriile de persoane care se vor vaccina în etapa a doua. Aici au fost acele categorii esenţiale. Au fost mai multe discuţii, până la urmă am ajuns la o formă finală şi am discutat ca strategia iniţială să fie regândită şi avem această etapa a doua şi urmează o etapă a treia A, în care avem iarăşi alte categorii esenţiale care iniţial ar fi fost în etapa a doua”, a arătat el, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria.

“În etapa a II a se vor putea vaccina personalul cheie din instuțiile publice pentru buna funcționare a statului. Este vorba doar de personal esențial, nu vorbim de toată instituția”, a precizat Citu.

Categoriile de personal cuprinse in etapa a II a

Personalul-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului ce se vor putea vaccina sunt angajații din Parlament, Curtea Constituțíonală, Preşedinţie, Guvern, Consiliul Economic și Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Națională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora.

Etapa a treia ar putea începe în luna martie

Potrivit acestuia, cum etapa a II a a fost decalată, este foarte probabil ca și celelalte etape de vaccinare să fie decalate, dacă stocurile de vaccin se mențin la cota agreată.

“Etapa a două a început mai devreme cu două săptămâni. Am reușit să facem acest lucru, am avut stoc de vaccin. Dacă lucrurile merg bine, vom accelera și etapa a treia. De aceea am cumpărat 8 milioane de vaccinuri, dar ele vor veni din trimestrul II, începând cu luna aprilie.” , a declarat Premierul Cîțu, în conferința de presă susținută miercuri.

Angajații din bănci, asigurari, HoReCa, magazine se vor vaccina în etapa a IIIa A

În etapa a IIIa A intermediara vor fi incluse persoanele esențiale din sectorul privat, precum funcționarii bancari, a specificat Florin Citu.

Mai precis, în această etapă se vor putea vaccina lucrătorii din sistemul financiar, bancar și din domeniul asigurărilor, cu precădere a celor care au contacte directe cu publicul și a celor care prestează servicii esențiale de plăți, administrare cont și investiții și operează infrastructuri critice naționale, precum și personalul critic de suport al acestora.

“De reținut că este vorba de un document flexibil ce poate fi modificat, în funcție de evoluția din teren și în funcție de cum primim vaccinuri. Dacă vom avea mai multe vaccinuri , vom modifica planul de astăzi” a mai spus oficialul.

Pe 15 ianuarie, la ora 15, au început înscrierile pentru a doua etapă de vaccinare. Sunt vizați toți românii trecuți de 65 de ani, cei cu boli cronice și angajații din domenii esențiale.