Ca urmare a aprobării BNR, Henk Paardekooper (55 de ani) își începe mandatul de președinte al Comitetului Executiv și membru al Consiliului de Administrație al FIRST BANK.

„Mandatul meu la FIRST BANK este să conduc banca printr-un proces de transformare în urma căruia să rezulte o entitate mai puternică și mai eficientă pentru întreg ecosistemul din care face parte: clienți, angajați, acționari, comunități, societate. Misiunea noastră este să adoptăm și să folosim beneficiile digitalizării astfel încât să asigurăm clienților o abordare mai ușoară a serviciilor bancare. Vom folosi tehnologia, fără a pierde interacțiunea umană pe care clienții noștri o apreciază atât de mult. Credem într-un banking modern și eficient, centrat pe client, transparent și echitabil; asta înseamnă pentru noi „The American Way”, a spus Henk Paardekooper.

Are o experiență de aproape 30 de ani în sectorul bancar internațional, în cadrul Royal Bank of Scotland și ABN AMRO, care include coordonarea unor activități de divizie, naționale și regionale, precum și gestionarea unor active și portofolii în regiuni și pe piețe foarte diverse, în principal în Europa Centrală și de Est. El a mai activat în România în perioada 2011-2014, în calitate de Country Executive al Royal Bank of Scotland.

Henk are în portofoliul profesional o serie de reușite, atât în transformarea organizațiilor, cât și în programe complexe de schimbare, care au dus la îmbunătățirea performanțelor comerciale, financiare și operaționale ale organizațiilor și au inclus elaborarea și implementarea de strategii, fuziuni și achiziții, restructurări, cedări de active, divizări și redimensionări.

El și-a desfășurat cu succes activitatea într-o varietate de medii organizaționale, culturale și geografice, a locuit și a lucrat în Țările de Jos, Regatul Unit, Rusia și CSI, România, Polonia, Republica Cehă, Turcia, Emiratele Arabe Unite și a acumulat un plus de experiență regională în America Latină.

În perioada 2016 – 2017, în calitate de Hub Head RBS pentru Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa (CEEMEA), Henk a fost implicat în realizarea analizei strategice a regiunii CEEMEA pentru RBS și a coordonat cu succes operațiunile de restructurare și cedare de active ale băncii pe piețele din Rusia, Kazahstan, Slovacia, Africa de Sud, Polonia, Republica Cehă, Turcia și Emiratele Arabe Unite, cu o atenție deosebită pentru interesele clienților, angajaților și ale altor stakeholderi externi, printre care parteneri, autorități de reglementare și acționari.

În perioada 2014 – 2016, Henk a îndeplinit rolul de Country Executive RBS pentru Rusia și Hub Head RBS pentru Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa (CEEMEA), fiind responsabil de gestionarea operațiunilor RBS pe zonele clienților instituționali și corporate în Federația Rusă, Kazahstan, Turcia, Polonia, Republica Cehă și Slovacia, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud.

În perioada 2011 – 2014, în calitate de Country Executive al RBS România, a coordonat și implementat strategia de transformare a RBS România într-o bancă de nișă, orientată exclusiv spre clienți corporate și instituționali. Procesul a presupus reproiectarea întregului model organizațional, rezultatul fiind o afacere atractivă, care a făcut ulterior obiectul unei vânzări de succes.

Între 2010 și 2011, ca Head of Corporate & Institutional Assets, RBS Non-Core Division, a gestionat portofoliul internațional de piețe și activități nestrategice, concentrându-se asupra explorării oportunităților de vânzare, cedare de active, divizare sau redimensionare. El a coordonat toate aspectele diverselor activități din Regatul Unit, Europa Continentală și de Est (Kazahstan, Uzbekistan) și America Latină (Argentina, Venezuela, Chile) și a stabilit strategia pentru fiecare piață națională și companie din portofoliu, executând cu succes operațiunile de vânzare, divizare/restructurare sau redimensionare. De asemenea, a coordonat toate aspectele legate de gestionarea unui portofoliu de active corporative nestrategice în valoare de 16 miliarde de lire sterline, în același timp explorând opțiunile de restructurare, vânzare sau redimensionare.

În perioada 2007 – 2010, în calitate de Country Executive al RBS Rusia și Head of CIS, Henk a pus în aplicare integrarea Băncii ABN AMRO în Royal Bank of Scotland. El a îndrumat diferite organizații naționale pe durata complexei crize financiare. A coordonat echipa extinsă de Corporate și Investment Banking a RBS Rusia. A fost, de asemenea, responsabil pentru operațiunile de retail, corporate și investiții în Kazahstan, precum și pentru segmentul de retail în Uzbekistan (deținând funcții în consiliul de administrație în Rusia, Kazahstan și Uzbekistan).

Între 2004 și 2007, în calitate de Country Executive al ABN AMRO Rusia, Henk a format și a condus o echipă de aproape 450 de specialiști, care a crescut rapid, oferind o gamă completă de produse și servicii bancare adresate segmentelor retail, corporate și investiții. El a planificat și a implementat cu succes o strategie inovatoare de diversificare a produselor și de extindere în noi segmente de piață și sectoare și a înființat de la zero o bancă pentru persoane fizice. De asemenea, a fost președintele Directoratului ABN AMRO Rusia.

În perioada 1993 – 2004, în calitate de Managing Director și lider al ABN AMRO Corporate Finance, a condus departamentul de servicii de consultanță internațională în finanțarea sectorului corporate, cu sediul în Țările de Jos, format din aproape 150 de bancheri de investiții. A avut un rol activ în domeniile serviciilor de consultanță pentru fuziuni și achiziții internaționale, evaluarea companiilor, piețe de capital și consultanță financiară.

Deține un masterat în econometrie de la Universitatea Erasmus din Rotterdam.

Henk este un susținător al comunitatii și un membru activ al mediului social și cultural din țările unde a locuit prin rolurile extraprofesionale asumate. El a fost președinte al Fundației Olandeze din Rusia, președinte al secțiunii străine a Asociației Bancare a Rusiei, membru al Comitetului de Finanțare al Școlii Anglo-Americane din Moscova, membru al Comitetului Consultativ al programului Asebuss Executive MBA din cadrul Școlii de Afaceri Româno-Americană și fost contribuitor constant în cadrul unor școli și universități din România.