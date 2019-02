ASF a dar aviz polonezilor de la Idea Bank, instituție de credit deținută de grupul polonez Getin, pentru a lansa obligațiuni la tranzacționare la Bursa București.

BT Capital Partners a asistat banca pentru listarea unei emisiuni de obligaţiuni subordonată neconvertibilă de 5 milioane de euro pe o perioadă de şase ani şi cu o rată a dobânzii de 8,5% pe an, în scopul consolidării bazei de capital cu instrumente de fonduri proprii Nivel 2. Aceasta este prima emisiune de obligaţiuni pe piaţa secundară AeRo.

„Este prima emisiune de obligaţiuni subordonate a băncii pe piaţa românească. Prin aceasta ne-am propus să întărim baza de capital folosind mecanismele pieţei de capital din România în scopul implementării strategiei de dezvoltare organică a băncii şi implicit al creşterii cotei noastre de piaţă“, declară Mioara Popescu, preşedinte executiv al Idea Bank.

Idea Bank, instituţie de credit cu o cotă de piaţă de sub 1%, a ajuns să plătească dobânzi de 8.5% pentru a face rost de capital. Sunt creditele pentru populație scumpe?

Emisiunea s-a realizat prin plasament privat şi a fost subscrisă integral, potrivit răspunsurilor transmise de Idea Bank la solicitarea ZF. Spre comparaţie Banca Transilvania a împrumutat 285 mil. euro pe zece ani la o dobândă Euribor la şase luni plus 3,75% pe an, adică 3,55% pe an.