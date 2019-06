Idea::Bank România si-a diversificat portofoliul de produse de creditare începand cu luna iunie 2019. Cu o abordare axată pe transparență și parteneriat, Idea::Bank oferă acum un nou card de credit în rate fără dobândă la oricare comerciant din România și străinătate, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Printre avantajele noului produs se numără rate cu dobândă ZERO oriunde în lume, când plătești cu cardul de minimum 200 de lei online sau în magazin, ratele sunt stabilite automat, fără comision de emitere și administrare în primul an pentru cardurile emise până la data de 31 august 2019, fără comision la plata online sau în magazine, perioadă de grație cu ZERO dobândă de până la 55 de zile pentru plățile efectuate cu cardul, cumpărăturile online sunt mereu în siguranță, cardul este înrolat automat în sistemul 3D Secure, limită de credit generoasă de până la 40.000 de lei, dobândă curentă fixă: 17% pe an (pentru virarea venitului într-un cont Idea::Bank).

Cardul de credit Idea::shoping card poate fi obținut de către persoanele interesate și eligibile conform criteriilor de acordare, fie printr-o aplicație într-o sucursală Idea::Bank, fie online pe site-ul băncii, fără a mai fi necesară deplasarea într-o sucursală.

“Diversificarea portofoliului de produse și servicii este o preocupare constantă pentru Idea::Bank încă de la lansare. Suntem încântați să oferim pieței un card de credit cu un număr de rate generos, fără dobândă. Caracteristica distinctivă a acestui card de credit constă în rate fără dobândă aplicabile plăților efectuate oriunde în lume. Concret, cu un card de credit Idea::shopping card, îți poti achita o vacanță în valoare de peste 2.000 lei în avans, plătibilă în 12 rate lunare, fără să mai adaugi costuri splimentare legate de dobânzi sau cheltuieli de asigurare, varianta Gold a Idea::shopping card fiind prevăzută inclusiv cu asigurare de călătorie.” a declarat Marian Stancu, Director Carduri și Online Banking Idea::Bank.

Idea::Bank oferă produse și servicii persoanelor fizice și IMM-urilor, mizând pe dezvoltarea noilor tehnologii (internet si digital banking) și având o răspândire teritorială selectivă, operând cu 33 de sucursale la nivel national. Idea::Bank face parte din Getin Holding, unul dintre cele mai dinamice grupuri financiare listat la Warsaw Stock Exchange (MWIG 40 index), cu operațiuni extinse în Europa Centrala și de Est, cu expertiză ân retail banking și leasing și peste 6 000 de angajați.