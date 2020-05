Consiliul Naţional al IMM-urilor din România (CNIPMMR) a organizat, joi, o videoconferinţa cu titlul “vorbIMM”, având ca temă programul guvernamental IMM Invest, vehicul de sprijin pentru companiile puternic afectate de COVID-19. Potrivit Consiliul, peste 47.200 de cereri au fost depuse de către întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul programului IMM Invest.

Și bancherii prezenți în videoconferință, Omer Tetik, CEO Banca Transilvania și Sergiu Manea, CEO BCR, au punctat interesul crescut pentru IMM Invest, dar mai ales nevoia economiei pentru un astfel de program de sprijinire a antreprenorilor români.



“Avem un număr de 22 de parteneri bănci cărora le mulţumesc. Aş vrea să punctez amploarea acestui program. De ce spunem că este cel mai important program? Pentru că îmbină cele trei componente ale unei finanţări, şi anume: un credit bancar prin cele 22 de bănci, o garanţie de la stat şi alocaţii financiare nerambursabile, adică dobândă zero, comision de administrare zero, comision de risc zero şi comision de garantare zero. România este singurul stat din UE-28 care a obţinut prin derogare o schemă de ajutor de stat cu garanţie de maxim 90%. În celelalte state este de 80%. Magnitudinea şi importanţa acestui program este dată şi de numărul de beneficiari. Prin schemă ne-am propus să ajutăm minim 40.000 de IMM-uri. În acest moment, sunt cereri de 47.232 depuse de către întreprinderile mici şi mijlocii”, a declarat Dumitru Nancu, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM).

Nancu: sunt sprijinite în mod indirect în jur de 613.000 de locuri de muncă

“În acest moment, din datele pe care le avem, ajutăm cam 613.000 de locuri de muncă. Un alt aspect legat de acest program este magnitudinea cifrei. După cum bine ştiţi, prin Legea 346, Guvernul este mandatat să aloce 2% din PIB. Este pentru prima dată în istoria României când un Guvern alocă, printr-un program pentru IMM-uri, aproximativ 2% din PIB. Avem un plafon de garantare de 15 miliarde (de lei, n.r.) la care se adaugă dobânzile, comisioanele de garantare, de această schemă de ajutor de stat de un miliard (de lei, n.r.). Un alt aspect pozitiv e legat de eliminarea acelui criteriu toxic pentru IMM-uri, de tipul “primul venit, primul servit”. Este primul program care nu mai funcţionează după această regulă. Dacă avem un număr de înscrişi de 47.000 de întreprinzători, cererile de clarificări şi dialogul acesta pe care îl avem zilnic este aproape dublu, la 77.000 de IMM-uri”, a explicat oficialul FNGCIMM.

Omer Tetik, BT: Programul va functiona pentru că există cerere

Prezent la videoconferință, Omer Tetik, s-a arătat optimist. “Am o primă impresie, optimism, prudență și speranță. De asta aveam nevoie. S-au tot vehiculat cifre pentru ajutorarea economiei, de parcă statul are un robinet, de parcă resursele sunt infinite. Este un prim pas și ne aduce responsabilitate. Programul va functiona pentru că există cerere.

Cererile vor fi procesate și analizate repede, cu responsabilitatea, pentru ca vorbim de banii poporului”, a punctat oficialul BT.

Sergiu Manea, BCR: Datoria noastră este sa punem acest program la treabă

Și Sergiu Manea a reiterat faptul că programul este important pentru economie, iar IMM Invest “trebuie pus la treabă”

“Este foarte bine că există acest program, obiectivul nostru ca sistem bancar este să punem acest program la treabă, cat mai repede, să creeam transparența asupra IMM Invest, asupra proceselor, astfel încât așteptările sa fie administrate într-un mod dinamic.

Este important să comunicam cu statul român, cum deja am început, cu agențiile statului, precum FNGCIMM, pentru îmbunătățirea oricarui tip de program. Dar repet, acum, datoria noastră este sa punem acest program la treabă, să-l explicăm cât mai bine, frecvent si constant și să nu ne oprim din a comunica unii cu alții, să spunem ce trebuie îmbunătățit”, a susținut reprezntantul BCR.

Florin Jianu: banii trebuie să ajungă la cei care au nevoie şi mai puţin la cei care speculează un program mai favorabil

Programul IMM Invest şi-a dovedit necesitatea şi suntem într-o etapă în care ne dăm seama că e nevoie de suplimentarea plafoanelor, a spus în cadrul videoconferinţei Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor din România (CNIPMMR).

“IMM Invest şi-a dovedit necesitatea. După numărul de aplicanţi, şi cred că a trecut de 40.000, asta înseamnă că acest program era necesar. Ca matematică, însă, trebuie să dovedească şi că este necesar şi suficient, în acelaşi timp. Suficienţa o va arăta pe parcurs, pe măsură ce atât Fondul de Garantare, cât şi băncile vor ajuta cu adevărat Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Am mai observat în acest program faptul că s-au cerut mult mai mulţi bani faţă de plafoanele alocate iniţial de Guvern. E o etapă din care ne dăm seama de faptul că e necesar suplimentarea acestui program. Cu cât? Asta o să vedem pe măsură ce programul înaintează, pe măsură ce se cern exact nevoile, pe măsură ce băncile validează dosarele şi contractele pentru firme, pe măsură ce Fondul de Garantare validează garanţiile pentru companii. Cu siguranţă, atunci vom trage o concluzie şi o vom comunica Guvernului, primului ministru, ministrului de Finanţe. Din câte ştiu, există deschidere pentru mărirea plafonului acestui program”, a spus Jianu.

Reprezentantul CNIPMMR susţine că nivelul solicitat pentru investiţii în IMM Invest este dublu faţă de nivelul solicitat pentru capitalul de lucru, ceea ce înseamnă o surpriză plăcută.

“În acelaşi timp, am un mesaj de transmis atât partenerilor bancari, cât şi Fondului de Garantare: banii trebuie să ajungă la cei care au nevoie şi mai puţin la cei care speculează un program mai favorabil, în această perioadă. Un alt mesaj este cel al recurenţei acestei dezbateri. În opinia noastră, o politică publică eficientă e aceea asupra căreia te întorci în mod constant, dau feedback şi o îmbunătăţeşti. Am văzut de prea multe ori în spaţiul public o politică publică aruncată pe masă şi spus “Gata, am făcut programul X. E excelent, merge mai departe!”, dar nu e suficient. Nu mă aşteptam ca nivelul solicitat pentru investiţii să fie dublu faţă de nivelul solicitat pentru capitalul de lucru. Pentru mine e o surpriză plăcută. Să nu uităm, totuşi, că foarte multe IMM-uri nu sunt bancabile şi că trebuie să ne adresăm şi lor şi să găsim instrumentele şi pentru ele. Recent, ministrul Fondurilor Europene a spus că o să iasă cu un program de 1 miliard de euro, iar o parte din aceşti bani vor merge şi către întreprinderile care nu sunt bancabile în acest moment şi au nevoie de finanţare”, a explicat Florin Jianu.