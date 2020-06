Premierul Ludovic Orban a declarat ieri că sunt peste 4.750 de firme cărora li s-a aprobat creditul prin programul IMM Invest.

“Ştiţi foarte bine că am fost atacaţi privitor la funcţionarea programului IMM Invest. Datele la zi arată că există peste 4.750 de firme cărora li s-a aprobat creditul, iar plafonul atins, până astăzi, de creditare, este de 3,8 miliarde (de lei – n.r.). Sigur că există deja două bănci care şi-au atins plafonul maxim pe care-l aveau alocat în cadrul programului, iar ritmul de procesare a solicitărilor de creditare cu garanţia dată de stat va creşte în următoarea perioadă, ca atare nu am nici cea mai mică emoţie că plafonul de 15 miliarde (de lei – n.r.) nu va fi atins”, a afirmat, marţi, Orban, în cadrul şedinţei de Guvern.

Directorul general al FNGCIMM, Dumitru Nancu, declara marţi, că peste 57.800 de întreprinderi mici şi mijlocii s-au înscris în program, acestea totalizând circa 726.200 de locuri de muncă, iar până în prezent au fost aprobate de către bănci circa 5.000 de dosare.

Preşedintele FNGCIMM, Cristian Păun, a declarat că băncile au acordat credite de 4 miliarde de lei în Programul IMM Invest

“Mai avem puțin și IMM Invest depășește ca valoare a finanțării Startup Nation 2017 + Startup Nation 2018 + Startup Nation Plus 2017-2018”, scris pe Facebook Cristian Păun.

Băncile au acordat, până luni (15 iunie, n.r.), credite în sumă de 4 miliarde de lei în Programul IMM Invest, iar în această săptămână se va depăşi borna de un miliard de euro, echivalent, a declarat miercuri Cristian Păun, preşedinte al Consiliului de Administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA – IFN (FNGCIMM SA – IFN).

“Unde a ajuns astăzi programul IMM Invest. Probabil nu foarte departe cum s-ar aştepta unii. Din punctul meu de vedere cred că este în parametri acest program. Şi ca să dau câteva cifre. Luni, programul s-a apropiat de 4 miliarde de lei credite acordate. Asta înseamnă undeva pe la un miliard de euro ne apropiem şi cred că săptămâna aceasta trecem de bornă.

Programul are 3 miliarde de euro plafon aprobat, deocamdată. Deci am dat deja un miliard într-o lună şi jumătate, împreună cu băncile, sigur”, a spus Păun, citat de Agerpres.ro.

Acesta a precizat că programul “IMM Invest este un program de credit, de creditare a sectorului IMM. Nu este asistenţă financiară nerambursabilă. Banii trebuie daţi înapoi. Nu este ajutor de stat direct. Nu este finanţare directă din bugetul de stat. Cu alte cuvinte, nu statul dă banii. ci banii sau capitalul vine din zona băncilor, din economisiri şi este pus la lucru cu ajutorul expertizei pe care o au băncile”.

Preşedintele FNGCIMM a menţionat că IMM Invest este supus rigorilor bancare din România conform normelor prudenţiale al Băncii Centrale.

În 4 iunie, ministrul Florin Cîțu anunța că vor fi acordate 40.000 de credite IMM Invest, in acest an

Florin Citu, la inceputul sedintei de Guvern: “Anul trecut, 25.000 de companii au accesat credite de la banci. În acest an, prin IMM Invest, se vor aproba 40.000 de împrumuturi”.

Ministrul de Finante preciza atunci că în următoarele două saptamani peste 10.000 de IMM-uri vor avea aprobate cererile.

„Am eliminat câteva bariere acum câteva săptămâni, am aprobat ordonanţă de urgenţă, astăzi venim cu hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor. Programul IMM Invest funcţionează foarte bine. Deja am ajuns la 3.083 de companii care au luat finanţare. (…) Asta înseamnă că din plafon (15 miliarde de lei – n.r.) s-au consumat 2,45 miliarde de lei, deja. Se vede clar că ritmul s-a accelerat şi discuţia pe care am avut-o cu sistemul financiar-bancar şi faptul că am eliminat din bariere, lucrurile merg din ce în ce mai bine şi (…) sper să depăşim în două săptămâni 10.000 de companii”, a declarat Florin Cîţu joi, la începutul şedinţei de Guvern.

Programul IMM Invest permite companiilor să ia credite de la bănci cu garanții date de stat și are o valoare totală a garanțiilor de 15 miliarde de lei.

Câte credite IMM Invest au aprobat băncile

Recent, Banca Transilvania anunța că a aprobat primele 1.000 de credite în cadrul programului IMM Invest. Plafonul BT este de 3,4 mld lei, iar banca a primit peste 25.000 de cereri.

În 20 mai, Raiffeisen Bank anunta ca a acordat primele primele 20 de credite prin IMM Invest. Banca preciza că numărul solicitărilor primite se ridică la peste 4.500.

Si Banca Romanesca anunta acordarea primului credit prin IMM Invest, la inceputul lunii mai. Banca Românească urmează să beneficieze de peste 340 milioane RON din plafonul total al garanțiilor alocate de către Ministerul Finanțelor Publice pentru “Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA”, derulat prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN).

BCR are un plafon maxim de 3,4 miliarde de lei, astfel că valoarea totală a finanțărilor totale acordate de bancă prin intermediul IMM Invest poate ajunge la 4 miliarde de lei.

BRD estima că va acorda finanțări de 1,38 miliarde lei în acest an.

Băncile înscrise în Program

BANCA TRANSILVANIA

BCR SA

CEC BANK SA

RAIFFEISEN BANK

BRD GSG

UNICREDIT BANK

ALPHA BANK

INTESA SANPOLO BANK

EXIM BANK

OTP BANK

BANCA ROMANEASCA

ING BANK

FIRST BANK

CREDIT AGRICOLE

PATRIA BANK

LIBRA BANK

PORSCHE BANK

PRO CREDIT BANK

VISTA BANK

IDEA BANK

BANCA COOPERATISTA DELTACOOP TULCEA

GARANTI BANK

IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Principalele avantaje aduse de acesta sunt următoarele: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.