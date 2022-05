Luni, Indicele ROBOR la 3 luni a depăşit pragul de 5%, ceea ce indică că împrumuturile vor continuă să se scumpească, ratele la bancă vor crește. În așteptarea deciziei BNR privind dobânda de politică monetară, din 10 mai, Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut miercuri, depășind, pentru prima dată în ultimii nouă ani, pragul de 5%.

In 2 mai ROBOR 3M a ajjuns 5,01%, după ce vineri, 29 aprilie, se situa la 4,95%.

Este cel mai mare nivel înregistrat după data de 3 aprilie 2013, când acesta s-a situat la 5,03% pe an. Reamintim că la începutul anului 2022, ROBOR 3M se afla la 3,02%, iar ROBOR 6M se situa la 3,14%.

La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la pragul de 5,04% pe an, de la 5% joi, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5,11% pe an, de la 5,07% pe an anterior.

Cum vor fi afectați clienții băncilor

Ratele debitorilor au crescut constant de la începutul anului și, potrivit economiștilor, vor continua să pună presiune pe bugetele românilor mult timp. Dobânzile vor crește în toată lumea, implicit în România, deoarece se estimează o inflația mai mare, pe timp mai îndelungat.

Astfel, ratele la creditele contactate înainte de luna mai 2019, vor continua să crescă în perioada următoare. Cu un decalaj de cateva luni, vor urma sa crescă si ratele românilor cu credite noi, legate de indicele IRCC.

BNR a majorat dobânda-cheie la 3% pe an. Este așteptată o nouă majorare de dobândă, din cauza “incertitudinilor foarte ridicate”

Robor a crescut puternic după decizia Băncii Centrale de a scupi banii. În 5 aprilie, la a treia ședință de politică monetară din acest an, BNR a continuat ciclul monetar post-pandemie, printr-o nouă majorare a ratei de de referință cu 50 puncte bază la 3,00% pe an (decizie în linie cu așteptările pieței financiare), pentru contracararea presiunilor inflaționiste și ancorarea așteptărilor privind dinamica prețurilor de consum pe termen mediu în convergență cu intervalul țintă.

Cum evaluările BNR arată o creștere ceva mai pronunțată, în următoarele luni, a inflației, economiștii se așteptă la o altă majorare a dobândă.