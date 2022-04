Joi, 28 aprilie, indicele ROBOR a crescut puternic. Indicele la şase luni a trecut de pragul psihologic de 5%, iar ROBOR la 3 luni este tot mai aproape. Potrivit datelor BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 4,88%, faţă de 4,79% cât înregistra la şedinţa precedentă. Această valoare a mai fost atinsă în aprilie 2013.

Și indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut până la 5,00%, faţă de 4,95% cât era nivelul din şedinţa precedentă, nivel similar din aprilie 2013.

Reamintim că la începutul anului 2022, ROBOR 3M se afla la 3,02%, iar ROBOR 6M se situa la 3,14%.

Ce urmează

Ratele debitorilor cresc constant de la începutul anului și, potrivit economiștilor, vor continua să pună presiune pe bugetele românilor mult timp. În prezent, indicelui ROBOR la 3 luni, a atins nivelul din primăvara anului 2013, doar că acum nouă ani indicele se afla pe un puternic trend de scădere.

Dobânzile vor crește în toată lumea și în România deoarece inflația mare, de aproape 10%, va mai crește în lunile următoare.

Astfel, ratele la creditele contactate inainte de mai 2019, vor continua să crescă în perioada următoare. Cu un decalaj de cateva luni, vor urma sa crescă si ratele romanilor legati de indicele IRCC. În perioada următoare vom asista la o scumpire a banilor, iar costul ridicat al banilor se va observa imediat pe piața dobânzilor care vor crește atât pentru credite, cât și pentru depozite.

Însă, creșterea accelerată a inflației i-a făcut pe mulți economiști să afirme că se aşteaptă la o dobândă de 3,5%-4%, in vară, și, in consecintă, un ROBOR de 5% spre final de an. Acestă prognoză pare depășită de evenimentele actuale când vedem un indice ROBOR la 3 luni tot mai aproape de 5%, iar Robor 6M atingand această valoare.