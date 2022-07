La a cincea ședință de politică monetară din 2022, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022, informează banca centrală.

“Vremea dobânzilor mici a trecut”, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR în cadrul conferinței de presă în care a anunțat oficial deciziile de politică monetară.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an, tot din 7 iulie 2022.

Păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit sunt alte decizii luate miercuri de CA al BNR pe probleme de politică monetară.

Vorbind despre “cel mai mare risc la adresa economiei locale”, Guvernatorul Mugur Isărescu a răspuns printr-un singur cuvânt: “stagflația”.

În briefingul de presă, Mugur Isărescu a declarat că Banca Naţională a României va ţine strâns lichiditatea şi va lucra cu toate instrumentele, pentru a ține inflația sub control.

“Ne gândim la debitori. Tot timpul ne gândim la debitori, dar inflația este mare”, a menționat Guvernatorul, vorbind despre echilibrul de care BNR trebuie să țină cont dintre majorarea dobânzilor pentru reducea inflației și o creștere prea mare a dobânzilor care în pot încetini economia și să genereze alte probleme în lanț.

“Strategia este cea pe care am sugerat-o data trecută. Deci mergem treptat. Ţinem strâns lichiditatea. Lucrăm cu toate instrumentele. Vedem ce se întâmplă în stânga şi în dreapta şi înainte, şi aş glumi, şi înapoi să vedem dacă am procedat bine şi aşteptăm ca pe măsură ce inflaţia vine în jos şi noi ne ducem cu dobânda, rata de politică monetară, în sus să ne întâlnim undeva. De aceea am sugerat 5%. Probabil că am fost optimist”, a spus Mugur Isărescu, întrebat despre evoluţia dobânzii de politică monetară, potrivit Agerpres.ro.

Totodată, Guvernatorul a afirmat că probabil că va fi greu de evitat o recesiune, nu numai în România, ci și în lume.

“Aşa cum reiese şi din comunicat ne situăm deja pe o traiectorie mai înaltă a inflaţiei. Şi prelungită şi ceva mai înaltă decât cea pe care am avut-o în vedere când am discutat raportul privind inflaţia. Şi factorii care au determinat această creştere a inflaţiei, nu numai la noi, peste tot inflaţia este mai mare decât s-a anticipat anterior, sunt bine prezentaţi în acest comunicat….Aş vrea să ne întâlnim undeva. Adică inflaţia să coboare şi dobânzile să urmeze. Este vorba de o strategie aici. Nicio ţară nu-şi permite acum să meargă direct după ani buni de represiune financiară, că asta este perioada prin care am trecut, dobânzi foarte scăzute cu o inflaţie foarte înaltă şi cu şocuri pe partea ofertei din partea energiei şi a ţiţeiului, care, uitându-ne şi la anii 70, aceste creşteri de preţuri la ţiţei şi energie sunt în acelaşi timp şi inflaţioniste şi recesioniste.

Şi atunci trebuie să navighezi cu foarte mare atenţie ca să nu înrăutăţeşti situaţia. Inclusiv din punct de vedere al inflaţiei. Şi în consecinţă nicio ţară nu-şi permite să sară pe dobânzi real pozitive dintr-o dată şi nicio ţară nu o face. Noi suntem într-o situaţie să spunem mijlocie. Dar gândiţi-vă la ţările baltice care au rata de politică monetară a Uniunii Europene, care este încă zero, şi inflaţie de 20 – 22 %. Deci ce niveluri masive de dobânzi negative sunt în aceste ţări. Asta apropo şi de avantajele şi dezavantajele pentru a intra în zona euro. Deci nu mai au instrument de politică monetară propriu. Trebuie să se adapteze la rata de politică monetară a Băncii Centrale Europene”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a fost întrebat de evoluţia dobânzii de politică monetară şi a menţionat că BNR nu face “forward guidance” şi nu anunţă la ce nivel vrea să ajungă, dar a spus că atunci când va constata că a trecut de vârful inflaţiei va reduce pasul de creştere a dobânzii de politică monetară.

De menționat că Banca Centrală semnalează noi creșteri ale ratei de dobândă de politică monetară pe termen scurt, pentru contracararea presiunilor inflaționiste.

“Rata anuală a inflaţiei va continua să crească până la mijlocul trimestrului III, sub impactul şocurilor pe partea ofertei, dar într-un ritm vizibil încetinit, urcând astfel moderat peste valorile prognozate în luna mai pe orizontul scurt de timp”, potrivit Băncii Naţionale a României.

Inflația a atins nivelul de 14,5% în mai, cel mai ridicat nivel din ultimii 19 ani, în special pe fondul exploziei prețurilor la produse energetice la nivel global după ce Rusia a invadat Ucraina.