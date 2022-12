În SUA, prețurile de consum au crescut cu un ritm lunar de 0,1% și o dinamică anuală în decelerare la 7,1% în noiembrie, fiind cel mai redus nivel din ultimele 12 luni. Imediat după anunț, dolarul american s-a depreciat semnificativ, ceea ce deschide calea pentru o acţiune mai temperată din partea Rezervei Federale americane (Fed), informează Agerpres.ro.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,16% raportat la moneda unică europeană

În jurul orei 13.35 GMT, dolarul era în scădere cu 1,05%, fiind cotat la 1,0649 dolari pentru un euro şi înregistra de asemenea o scădere semnificativă în raport cu lira sterlină şi yenul japonez.

Scăderea din noiembrie se situează sub prognoza de 7,3% a Bloomberg și este cea mai scăzută rată an/ an din decembrie 2021.

Conform datelor privind indicele preţurilor de consum publicate marţi de Departamentul american al Muncii, inflaţia a înregistrat o încetinire peste aşteptări în luna noiembrie, până la un avans de 7,1% în ritm anual, după o creştere cu 7,7% în octombrie. Comparativ cu luna anterioară, preţurile nu au crescut decât cu 0,1% în luna noiembrie, după un avans de 0,4% în octombrie. Analiştii intervievaţi de MarketWatch prognozau o rată anuală a inflaţiei de 7,3% şi o creştere cu 0,2% a preţurilor de la o lună la alta.

Rata anuală a inflaţiei a început să încetinească, pe măsură ce încep să se risipească efectele majorărilor de preţuri de la finele anului trecut. În plus, politica Rezervei Federale de majorare agresivă a dobânzilor începe şi ea să afecteze cererea.

Datele privind rata inflaţiei în luna noiembrie au fost publicate într-un moment în care oficialii Rezervei Federale americane se reunesc pentru ultima şedinţă de politică monetară din acest an. Analiştii se aşteaptă ca oficialii Fed să decidă miercuri o majorare a costului creditului cu 50 de puncte de bază, după patru majorări succesive de câte 75 de puncte de bază.

Preşedintele Fed, Jerome Powell, a spus luna trecută că banca centrală a SUA ar putea să înceapă să îşi reducă amploarea majorărilor de dobândă “chiar din luna decembrie”.