În a șasea sedinta de politică monetară din 2021, Consiliul de Administraţie al BNR, a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,50% pe an, de la 1,25%pe an, începând cu data de 6 octombrie 2021. Decizia vine pe fondul inflației galopante, care a ajuns la 5, 25% și cel mai probabil ținta BNR va fi depășită până la finalul anului. Recent, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, explica că “dobânda este cel mai puternic instrument și ultimul”. Prin măsura adoptată astăzi, mesajul BNR este unul clar- intervine în piață și aplică ultimul instrument de domolire a inflației.

De altfel, în scenariul de bază, BNR prognoza, pe termen mediu, o inflație,de 5,6%, la finalul acestui an și 3,4% pentru anul viitor. Însă, incertitudinile au dus la estimări ratate inclusiv de Băncile Centrale. BCE încă menține ipoteza unui inflații „tranzitorii” si consideră că presiunile prețurilor se vor diminua în 2022. Dar analiștii economici pun la îndoială acest lucru, datele revizuite ale economiștilor din băncile comeriale vorbesc despre o inflatie de peste 7%, daca ne uităm la estimările Raiffeisen Bank, sau de 6%, in cazul economistilor BCR.

Însă, analiștii se așteptă ca majorarea prețurilor din piața energiei și a gazelor naturale să continue și să se manifeste, din nou, în perioada octombrie-ianuarie 2022, chiar dacă există incertitudini privind traiectoria acestor preturi. În acest context inflaționist, BNR vine si adoptă ultima măsura in lupta cu inflatia.

Ce va urma?

Într-un comentariu pentru #BankingNews, Adrian Codîrlașu, Vicepresedinte Asociatia #CFA Romania, ne explică decizia BNR și la ce să ne așteptăm în perioada următoare. Potrivit economistului CFA, vor urma și alte majorări de dobândă pentru a tempera consumul si implicit inflatia, iar noi toți ne vom împrumuta mai scump.

“Conform ulimului sondaj al CFA Romania (august 2021), anticipatiile erau de cel putin doua majorari ale ratei de politica monetara in urmatoarele 12 luni. Decizia vine in contextul in care atat la nivel locat cat si global ratele de inflatie cresc semnificativ peste tintele asumate de catre bancile centrale. La acesta evolutie se adauga crestere accelarata a preturilor produselor energetice (gaze naturale, electricitate, combustibil).

Desi aceste preturi nu fac parte din inflatia Core (inflatia pe care o poate gestiona o banca centrala), vor fi, pe de o parte efecte de runda a doua – adica incorporarea majorarilor de preturi ale produselor energetice in toate celelalte preturi ale bunurilor si serviciilor. Pe de alta parte, vor exista si efecte asupra anticipatiilor inflationiste (in sensul cresterii acestora).

Aceste efecte le poate influenta Banca Centrala prin majorarea ratei de dobanda, si de aici decizia BNR. Impactul majorarii ratei de dobanda de politica monetara a BNR se va vedea in special pe piata monetara, unde ratele de dobanda se vor majora. Insa se poate vedea si in cresterea costurilor de finantare in lei ale guvernului. De asemenea, la nivel de economie, aceasta decize, urmata probabil si de alte majorari de rata de dobanda de politica monetara de catre BNR va avea un impact in temperarea dezechilibrelor macroeconomice: temperand cresterea consumului cu impact pozitiv asupra soludului contului curent.

Citește și

Banca Națională ar putea decide majoarea dobânzii cheie, chiar de astăzi, 5 octombrie

Inflația UE accelerează la cel mai înalt nivel din ultimii 13 ani. Guvernele pot stopa inflația prin majorarea salariilor. România a decis, deja, creștea salariul minim, dar cu ce riscuri. Ce spune BNR