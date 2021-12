Indicatorul CFA Romania a scazut în luna noiembrie la valoarea de 56,6 puncte (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 12,1 puncte). Aceasta situatie s-a datorat evolutiei divergente a celor doua componente ale indicatorului. Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a continuat sa creasca, ajungand la o valoare medie de 5,8%.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 91% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Nu a fost inregistrata nicio opinie de apreciere a leului. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,0517, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 5,1145 lei pentru un euro. De asemenea, cea mai mica valoare estimata a cursului EUR/RON pentru un orizont de 12 luni este 4,9600

Sondajul CFA anterior anticipa majorarea ratei de dobândă de politică monetară de cel putin două ori în următoarele 12 luni. Insă semnalele sunt alarmante, iar scenariile privind inflaţia se modifică de la o lună la alta în faţa haosului privind facturile din energie sau preţul petrolului. Astfel, analiștii se așteaptă ca dobânda de referinţă să crescă incă din 10 ianurie, din prima sedinta din 2022 a BNR. Cu alte cuvinte, creșterea substantiala a ratei inflatiei – unii analisti anticipeaza o inflatie de 10% la final de an – va obliga Banca Nationala sa cresca dobanda de mai multe ori, treptat, in 2022 pentru a tempera presiunile inflationiste.

“In contextul cresterii substantiale a ratei inflatiei, anticipatiile inflationiste pentru un orizont de 12 luni au continuat sa creasca. In concordanta cu aceste evolutii, au crescut si anticipatiile de majorare a ratelor de dobanda de piata monetara, acestea indicand anticipatii de majorare a ratei de dobanda de politica monetara de cel putin inca trei ori in urmatoarele 12 luni”, a declarat Adrian Codirlasu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

In cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale (durata impactului economic al coronavirusului, evolutia PIB si a deficitului bugetar), iar rezultatele pentru luna noiembrie 2021 releva:

•Cea mai mare parte a participantilor la sondaj, 75%, anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului va dura cel putin pana in trimestrul IV al anului 2022;

•Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 7,3%, iar pentru anul 2022 este 6%;

•Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +6,6%, iar pentru anul 2022 de 3,9%;

•Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la aproximativ 54,1%;

Atentie la ESG!

In contextul atentiei sporite a autoritatilor europene cu privire la protectia mediului inconjurator, atentie concretizata in reglementari cu privire la luarea in considerare a factorilor ESG (factorii de mediu, sociali si de guvernanta) de catre institutiile financiare, au fost introduse in sondaj intrebari cu privire la constientizarea de catre institutiile financiare a acestor reglementari, pregatirea institutiilor financare pentru asigurarea respectarii noilor reglementari, precum si suportul oferit clientilor pentru asigurarea respectarii lor.

Conform raspunsurilor participantilor, principalele impedimente in implementarea factorilor ESG sunt insuficienta informatiilor si lipsa expertizei in acest domeniu.

Ce spune BNR

În aprilie 2022, rata anuală a inflaţiei IPC va reflecta majorări de o magnitudine substanţială, atingând 8,6% în trimestrul II 2022, un maxim din intervalul prognozei BNR. După acest moment, rata inflaţiei IPC este prevăzută să se tempereze, până la 5,9% la sfârşitul anului viitor şi, respectiv, 3,3% la orizontul proiecţiei”, se arată în Raportul asupra inflaţiei al Băncii Naţionale a României.