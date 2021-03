ING Bank a facilitat emisiunea primei obligațiuni cu dobândă variabilă în lei, în format de plasament privat, pentru Banca Internaţională de Investiţii (BII).Instrumentele cu rată variabilă sunt rar emise în piața locală, ceea ce a sporit atractivitatea emisiunii în rândul investitorilor, potrivit unui comunicat de presă remis de bancă.

Suma tranzacționată a fost de 190 milioane de lei (aproximativ 39 milioane de euro) cu maturitate la doi ani și o rată variabilă ROBOR 3 luni + 65bps. Tranzacția va fi listată la Bursa de Valori Dublin.

Tranzacția a fost un succes atât pentru emitent, cât si pentru investitori. Astfel, Banca Internațională de Investiții a reușit să obțină un nivel competitiv de finanțare în euro, în premieră având o rată negativă a dobânzii fixe. Acest lucru i-a adus și reconsolidarea poziției ca emitent important pentru comunitatea investitorilor locali. Totodată, investitorii, fonduri de pensii locale, au avut oportunitatea de a accesa un instrument cu rată variabilă în condițiile asumării unui risc de contrapartidă cu rating A, superior rating-ului de țară al României.

„Această tranzacție a fost încheiată cu succes datorită colaborării excelente între echipele locale și internaționale din ING, dintre departamentul de Piețe Financiare din ING Bank România și cel dedicat emisiunilor de tip Private Placement de la Londra.

A găsi soluții personalizate și relevante pentru clienți este una dintre prioritățile strategice ale ING alături de transformarea digitală, inclusiv în zona piețelor financiare. Astfel, în acest an, avem în plan facilitarea tranzacțiilor valutare și pe telefonul mobil prin lansarea unei noi platforme mai performante și prietenoase, care va aduce multiple beneficii clienților.”, a declarat Laurențiu Mihăilescu, Head of Financial Markets în cadrul ING Bank România.

Emisiunea privată intermediată de către ING Bank pentru Banca Internaţională de Investiţii a fost plasată în cadrul programului MTN, recent actualizat de către BII. Tranzacția vine după alte două emisiuni publice încheiate cu succes în perioada 2018-2019, în cadrul cărora ING Bank a făcut parte din consorțiul de bănci.