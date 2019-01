ING Bank Romania functioneaza ca o banca universala, servind toate categoriile de clienti prin cele trei divizii specializate: Wholesale Banking, Mid Corporate si Retail Banking

Ce vei face in acest rol? Iata responsabilitatile:

Elaborarea si implementarea strategiei de comunicare externa aferenta diviziilor corporate ale companiei;

Elaborarea politicilor si procedurilor de lucru ale firmei in domeniul comunicarii externe corporate;

Elaborarea si implementarea strategiei de comunicare de marketing pentru diviziile corporate;

Elaboreaza planul de activitati aferente comunicarii externe realizata de catre diviziile corporate ale companiei;

Seteaza obiectivele de comunicare si promovare a produselor si serviciilor corporate ale companiei si colaboreaza cu echipele de marketing corporate pentru campanii speciale de lansare sau comunicare catre clientii corporate;

Elaboreaza si implementeaza campanii de comunicare de marketing dedicate stakeholderii externi;

Elaboreaza si dezvolta materiale de comunicare, proactiv sau reactiv, la solicitarile departamentelor corporate;

Propune si organizeaza evenimente de brand dedicate stakeholderilor externi, conform obiectivelor si planului de activitati agreate si asumate, dar ofera si suport in organizarea evenimentelor si intalnirilor de afaceri, la nivel de concept si materiale de comunicare;

Urmareste si aduce valoare adaugata comunicarilor recurente de business dedicate stakeholderilor externi si realizate de catre departamentele de business;

Evalueaza si raporteaza actiunile, proiectele si campaniile de comunicare realizate, in acord cu obiectivele, eficienta, buget asumate;

Elaboreaza si actualizeaza manualul de comunicare de criza – cadru strategic, canale, audienta, mesaje.

Care este profilul cautat?

Studii universitate (Advertising/Marketing reprezinta un avantaj);

7-10 ani experienta in comunicare si marketing (domeniul bancar reprezinta un avantaj);

Experienta in Advertising, PR, comunicare interna si externa, comunicare de criza;

Cunostinte Word, Excel, Power Point, Microsoft Outlook;

Abilitatea de a construi si a mentine relatii de colaboare de lunga durata;

Orientare spre rezultate si solutii;

Capacitate de prioritizare si rezolvare a problemelor.

Trimite CV-ul tau la adresa jobs@ing.ro Application deadline: 25.01.2019