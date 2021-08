Pentru a încuraja tranziția către un stil de viață sustenabil în rândul clienților persoane fizice, ING Bank România lansează primul credit verde din portofoliul său destinat segmentului de retail, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Derivat din oferta de credit de nevoi personale, acesta se adresează celor care doresc să achiziționeze o mașină electrică full sau de tip plug-in hybrid, cu o dobândă cuprinsă între 5,49% și 9,99%*.

Achiziția autoturismelor mai prietenoase cu mediul este în creștere la nivel global. În România, conform unui studiu APIA, în primele patru luni din 2021 s-a înregistrat o creștere de 79,8% a vânzării autoturismelor “electrificate” comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Mai mult, numărul de autoturisme tip plug-in hybrid vândute s-a majorat remarcabil, cu până la 155,25%.

“Sustenabilitatea a ieșit de mult timp din sfera ”nice to have” a strategiilor corporate. Astăzi este o necesitate. Avem niște ținte mari la nivel global și toți trebuie să contribuim, fie că vorbim de companii, ONG-uri, autorități sau indivizi. Auzim din ce în ce mai mult în România despre credite sustenabile sau verzi, majoritatea axate pe segmentul companiilor mari, unde și ING este foarte activă. Însă și retail-ul trebuie să țină pasul și să vină cu soluții care îi răsplătesc pe cei care vor să protejeze mediul. Iar acest produs este un bun început în această direcție pentru noi, prin care vrem să încurajăm și să facilităm astfel de decizii responsabile de consum.”, a declarat Roxana Cristea, Lending Tribe Lead ING Bank România.

Primul credit verde din portofoliul ING pentru persoane fizice are o dobândă cu aproape două puncte procentuale mai mică decât oferta standard de credit de nevoi personale. Mai mult, acesta poate fi acordat pe loc, în baza unui singur document: factura proformă. ING Bank nu solicită plata unui avans pentru acordarea creditului și nici nu impune încheierea unei asigurări CASCO. În primă fază, acesta este disponibil în oferta ING în număr limitat, până la sfârșitul anului. Creditul poate fi solicitat doar în rețeaua ING Office și ulterior poate fi administrat direct din Home’Bank.

*Când un client ia o mașină 100% electrică sau Hybrid Plug-in, își aduce salariul la ING și ia un credit de 50.000 lei pe 5 ani, cu asigurare, are o dobândă fixă de 5,49% pe an, plătește lunar o rată de 954,83 lei și returnează în final 57.489,64 lei, DAE de 5,8%. Comision analiză dosar: 200 lei. Comision de rambursare anticipată: 0,5% sau 1% dacă perioada de timp rămasă din credit este de este mai mică, respectiv mai mare de un an. Taxa de înregistrare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară: 87,6 lei. Valoarea primei de asigurare în prima lună: 69 lei, nu este inclusă în rată și descrește odată cu soldul creditului. Exemplul este valabil în limita a 1.000 de credite, dar nu mai târziu de 31.12.2021.