ING Bank România anunță că va oferi gratuit pachete ING FIX pentru zece antreprenori care participă la evenimentul GoTech World, aflat la a zecea aniversare, și se înscriu la concurs. Câștigătorii vor putea folosi pachetele ING FIX gratuit timp de un an întreg, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Concursul se va desfășura la standul virtual ING, în perioada evenimentului GoTech World (10-11 noiembrie). Toți participanții eligibili la concurs* vor primi, automat, un pachet ING FIX, pe care îl pot testa gratuit o perioadă de până la două luni (luna în curs de deschidere a contului + următoarea lună).

Cei zece câștigători vor fi aleși în mod aleatoriu, prin tragere la sorți. La finalul evenimentului, consultanții ING vor contacta toți antreprenorii înscriși în concurs pentru a personaliza pachetele cu cele mai potrivite soluții pentru afacerea lor.

Delia Olteanu, Manager Segment IMM, divizia de Business Banking, în cadrul ING Bank România: „Pentru al treilea an consecutiv, ne-am alăturat evenimentului GoTech World, care promovează adoptarea noilor tehnologii cu scopul de a crește productivitatea afacerilor. Și noi, în divizia de ING Business Banking, ca parteneri de afaceri ai clienților noștri antreprenori, împărtășim aceleași valori. Ne dorim să fim alături de antreprenorii români și să le oferim libertatea de a se concentra doar pe sănătatea și creșterea afacerii lor, într-un context economic care știm că are deja multe variabile. Pentru asta avem pachetele ING FIX, construite în funcție de tipologia și dimensiunea afacerii lor, cu costuri anuale fixe. De aceea, cu ocazia evenimentului GoTech World, care aniversează zece ani de existență, punem la bătaie zece pachete ING FIX gratuite pentru un an întreg, dar oferim și posibilitatea celor interesați să îl testeze pentru o perioadă de până la două luni.”

Pachetele ING FIX includ:

– cont curent în lei;

– card business;

– internet banking;

– operațiuni intrabancare nelimitate;

– operațiuni interbancare în lei (între 20 de operațiuni și până la nelimitat, în funcție de pachet);

– (pentru companiile care derulează tranzacții în valută) cont în valută și operațiuni intra și interbancare din contul respectiv;

– un cont POS cu terminal POS gratuit.

*La acest concurs pot participa doar persoanele juridice care nu sunt clienți ING. Sunt acceptate în concurs companiile care au mai mult de 1 an de la data înregistrării la RECOM și o cifră de afaceri de sub 9 milioane lei (2 milioane euro). Toate categoriile de bilete (Standard, Standard+ Pass sau PRO Pass) sunt valide pentru înscrierea în concurs. Tragerea la sorți pentru cele zece premii va fi organizată de ING Bank România în data de 16 noiembrie 2021.