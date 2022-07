ING Bank a crescut dobânzile pentru produsele de economisire destinate clienților persoane fizice. Astfel, conturile de economii și depozitele la ING pot ajunge să aibă dobânzi de până la 6% pe an, precum în cazul Depozitului Bonus și al depozitului la termen cu scadență la un an.

Depozitul Bonus cu dobândă de 6% pe an

ING a reintrodus Depozitul Bonus în aplicația de internet și mobile banking ING Home’Bank în luna aprilie. El poate fi accesat 100% online sau din rețeaua ING Office și se aplică sumelor noi ce sunt economisite, în limita a 500.000 de lei.

Depozitul Bonus oferă o dobândă de 6% pe an, pentru o perioadă de patru luni. În caz de nevoie, banii din Depozitele Bonus pot fi retrași și înaintea scadenței de patru luni, fără a pierde dobânda acumulată.

Mai multe opțiuni de depozite pentru scadențe diferite

Persoanele care vor să economisească utilizând depozite la termen pot alege între scadență la trei luni, șase luni sau un an și, în funcție de opțiunea aleasă, aceștia vor beneficia de:

• Depozit cu scadență la 3 luni – Dobândă de 3,5% pe an;

• Depozit cu scadență la 6 luni – Dobândă de 4% pe an;

• Depozit cu scadență la 1 an – Dobândă de 6% pe an.

Conturile de economii

ING Bank a crescut dobânda și pentru conturile de economii din portofoliul de produse, aceasta depășind 1% după mai bine de șase ani. Astfel, dacă în primăvară dobânda oferită era de 0,75%, ING oferă acum 2% pe an. Conturile de economii pot fi deschise din rețeaua ING Office sau direct din ING Home’Bank, nu presupun niciun cost, pot fi personalizate și se pot retrage bani din ele oricând, fără a se pierde dobânda acumulată. Pentru a-i ajuta pe clienți să economisească, ING oferă și opțiunile de plăți recurente, respectiv serviciul Round-up, care rotunjește tranzacțiile cu cardul de debit și transferă diferența direct în contul de economii.