ING Bank România împreună cu partenerii ONG contribuie la reducerea suprasolicitării sistemului medical cu o donație totală de 330.000 euro direcționați către achiziția de echipamente de protecție și teste, dar și către dezvoltarea unor platforme oficiale de informare publică.

De asemenea, ING Bank oferă clienților care își doresc să se alăture demersurilor în lupta împotriva COVID-19 posibilitatea de a contribui la Fondul de Urgență cu donații direct din Home’Bank. Acesta este doar un prim demers anunțat de ING Bank pentru susținerea comunității în lupta imediată cu pandemia Covid-19.

Potrivit băncii, în lunile următoare, odată ce efectele pandemiei vor pune presiune în primul rând la nivelul sănătății financiare a românilor și asupra antreprenorilor, ING Bank va anunța noi inițiative sociale.

Intervenții directe în sistemul medical

ING Bank sponsorizează achiziția a peste 3000 de echipamente de protecție care vor fi donate în următoarele 2 săptămâni unor unități medicale de stat ce au nevoie de sprijin urgent, precum și achiziția a 5000 de sisteme de testare. Va fi astfel posibilă realizarea a 5.000 testări RT-PCR gratuite, însemnând reactivi, consumabile și sisteme de recoltare pentru depistarea COVID-19, teste procesate în rețeaua de laboratoare REGINA MARIA la cererea directă a instituțiilor și spitalelor publice.

Donații prin ING Home’Bank

Clienții ING Bank care își doresc să se alăture eforturilor pentru diminuarea efectelor generate de COVID-19, au posibilitatea de a dona direct din Home’Bank în Fondul de Urgență, gestionat de Fundația Comunitară București. Banii donați vor ajunge către organizații locale ce sprijină grupurile vulnerabile (din punct de vedere social sau medical) afectate direct sau indirect de COVID-19 (ex.: persoane cu alte afecțiuni, care acum nu mai pot primi îngrijire în spitale).

Fondurile strânse prin intermediul ING Home’Bank sunt destinate cu precădere urgențelor generate de criza COVID-19 care vor apărea în perioada următoare în rândul comunităților și persoanelor vulnerabile identificate de Fundațiile Comunitare, ONG-uri sau grupuri de inițiativă civice.

Pentru a dona, clienții trebuie să intre in Home’Bank, să acceseze meniul Plăți, secțiunea Donează și să aleagă suma dorite. Parteneriatul cu Fundația Comunitară București vine în completarea inițiativei ING Tech România – hub-ul global de software al grupului ING, care a sprijinit spitalele din Oradea, Brașov, Iași și Suceava cu echipamente de protecție și teste de depistare COVID19.

Soluții digitale, utile în criza COVID19

ING Bank a pus întotdeauna accentul pe soluții digitale, prin simplificarea produselor, a serviciilor și a proceselor, și a oferit clienților instrumentele necesare astfel încât să decidă singuri când și cum doresc să facă anumite acțiuni.

Astfel, în contextul pandemiei de COVID-19, încă de la începutul crizei locale am sprijinit organizația Code4Romania în inițiativa de a dezvolta 6 soluții digitale, pentru degrevarea presiunii pe sistemul medical, alături de Fundația Vodafone România și Fundația Româno-Americană.

În ultimele 2 săptămâni, pentru dezvoltarea lor s-au implicat full-time 3 angajați ING, voluntari ai asociației. Aceste soluții sunt derulate în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR):

• Platforma stirioficiale.ro, primul site din ecosistemul de 6 soluții digitale, accesat până acum de 2 milioane de români vizitatori unici, reunește toate informațiile venite de la autorități, comunicatele oficiale, conferințele de presă și hotărârile Comitetului pentru Situații Speciale de Urgență, pentru combaterea dezinformării.

• cemafac.ro, cel de-al doilea site lansat cuprinde un ghid cu reguli de interacțiune, acțiune și comportament recomandate în timpul situației de urgență generată de pandemia COVID-19.

• datelazi.ro, cel de-al treilea site lansat oferă informații privind dimensiunea corectă a efectelor cauzate de COVID-19 în România, direct din surse oficiale, diminuând panica prin stimularea transparenței.

Celelalte 3 soluții digitale care urmează să fie lansate sunt:

• stamacasa.ro – colectează rapid informații și facilitează o evaluare constantă a situației, cu scopul de a reduce suprasolicitarea numerelor de urgență, oferind sprijin în managementul cazurilor pentru autorități.

• rohelp.ro – permite conectarea ONG-urilor abilitate cu oferta de resurse financiare sau materiale pusă la dispoziție.

• diasporahub.ro colectează rapid informații și facilitează o evaluare constantă a situației, cu scopul de a reduce suprasolicitarea numerelor de urgență, oferind sprijin în cazul celor care se află în afara granițelor țării.

Măsuri pentru angajați. Peste 95% dintre angajații ING Bank lucrează de acasă

ING Bank a aplicat o serie de măsuri pentru a proteja sănătatea angajaților și a clienților, dar, în același timp, și pentru a asigura funcționarea serviciilor băncii.

“Astăzi, peste 95% dintre colegii din sediul central ING lucrează de acasă, fără a influența buna funcționare a serviciilor noastre. Colegii care vin la birou fac parte din echipele care asigură servicii critice pentru continuitatea activității ce nu se pot desfășura de acasă.

În ceea ce privește rețeaua de ING Office, am redus programul de lucru, acum între orele 09.00 – 15.00, am limitat numărul de clienți care fi în același timp în sediu și am montat panouri de protecție pe birourile consultanților noștri. Oamenii sunt prioritatea noastră principală și luăm toate măsurile necesare pentru siguranța și sănătatea lor.

Măsuri de sprijin pentru clienți

Pentru clienți am luat măsuri atât pentru a ușura accesul la servicii cotidiene pe care le pot face prin internet banking, ING Home’Bank, dar și pentru clienții care întâmpină dificultăți în plata creditelor”.

Clienții ING Bank pot beneficia de informații relevante și actualizate privind măsurile legate de credite imobiliare și de nevoi personale, IMM-uri și micro-companii, dar și recomandările băncii AICI