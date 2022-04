Deși ritmul de economisire al românilor a crescut în ultimii doi ani, doar 44% dintre aceștia pun bani deoparte, sub media europeană de 62%. Astfel, ING reintroduce Depozitul Bonus în lei disponibil 100% online, care poate fi deschis sau închis oricând din aplicația Home’Bank.

Odată cu relansarea acestuia, ING aduce și o oferta specială pentru cei care deschid depozitul în perioada aprilie – mai: o dobândă promoțională de 3% timp de patru luni. După aceste patru luni, suma inițială și dobânda se întorc automat în contul de economii. Produsul are zero costuri pentru deschiderea sau administrarea lui și zero costuri la transferul între conturi.

Accesarea lui este foarte simplă pentru clienții ING. Produsul este disponibil în ING Home’Bank, secțiunea Produse / Economii și Investiții, iar transferul se face simplu printr-o tranzacție între conturile clientului. Deși este un depozit la termen, produsul este unul extrem de flexibil: clienții pot lichida depozitul chiar înainte de scadență, fără să piardă dobânda acumulată.

Potrivit băncii, clienții pot constitui un Depozit Bonus pentru sumele ce depășesc media economiilor lor din ultimele trei luni, adică media soldurilor zilnice din conturile ING Economii, ING Economii pentru Copii și Depozite la termen în lei. Aceștia pot verifica suma la care se încadrează în meniul Portofoliu / ING Economii.

În plus, clienții pot adăuga oricând persoane împuternicite care să aibă acces la banii economisiți printr-o vizită într-un ING Office. Un client poate avea cel mult 200.000 lei în depozite Bonus și maxim 10 depozite Bonus în același timp.