În trimestrul III din acest an, ING Bank România anunță un profit net de 630 milioane lei, în creștere cu 42% față de aceeași perioadă din 2020. Veniturile totale au ajuns la 1,7 miliarde de lei, în creștere cu 9%, în timp ce depozitele atrase au ajuns la 48,6 miliarde de lei (+13%), iar portofoliul de credite a depășit 32 de miliarde de lei (+15%). Potrivit băncii, producția de credite noi în segmentul persoanelor fizice a depășit nivelurile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut cu 54%, creditele de nevoi personale înregistrând o dinamică mai accentuată. În același timp, am menținut o rată a creditelor neperformante în linie cu media pieței, de 3,7%.

A fost un trimestru bun, cu evoluții pozitive pentru indicatorii financiari pe de o parte, dar și multe lansări de produse pe de altă parte. Optimizarea costurilor, evoluția creditării și în special costurile mai reduse cu provizioanele de risc ne-au adus o creștere a profitabilității comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. La portofoliul de produse și servicii digitale am adăugat asigurările de sănătate disponibile 100% online din Home’Bank, plățile prin numărul de telefon folosind serviciul AliasPay și, nu în ultimul rând, cardurile virtuale. Totodată, am lansat primul credit verde pentru persoanele fizice, încurajând deciziile responsabile în rândul celor care doresc un vehicul mai prietenos cu mediul”, a declarat Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Evoluție pozitivă a creditării și noi produse în portofoliu

Producția de credite noi în segmentul persoanelor fizice a depășit nivelurile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut cu 54%, creditele de nevoi personale înregistrând o dinamică mai accentuată. În medie, peste 5.000 de credite de nevoi personale au fost acordate lunar 100% online, prin aplicația mobilă Home’Bank.

ING și-a menținut poziția de lider din perspectiva Net Promoter Score (NPS), datorită experienței oferite clienților și a ofertei ample de produse și servicii digitale, clienții declarând în cel mai recent studiu independent Kantar că ING este banca cu care lucrează cel mai ușor.

Totodată, banca a venit cu noutăți pentru clienții săi vara aceasta. Printre acestea se numără asigurarea de sănătate 100% online prin Home’Bank, plata prin numărul de telefon utilizând serviciul AliasPay, creditele de nevoi personale verzi pentru achiziția de mașini full-electric sau hybrid plug-in și cardurile virtuale. Lansarea cardurilor virtuale marchează închiderea buclei pentru clienții care își doresc o activitate financiară 100% online. Astfel, aceștia au acum la dispoziție toate produsele și serviciile necesare operațiunilor bancare cotidiene direct în aplicație, de la deschiderea de cont până la închiderea lui.

Interes crescut pentru IMM Invest și finanțări pentru companiile autohtone mari

ING Bank România a acordat credite noi în valoare de 1,2 miliarde de lei în primele patru luni de funcționare a programului IMM Invest 2021, cu 20% mai mult comparativ cu 2020. Numărul de cereri în această perioadă s-a ridicat la 5.000, comparativ cu cele 7.000 primite pe întreg parcursul anului trecut. Deoarece ING se apropia rapid de epuizarea plafonului, banca a solicitat suplimentarea acestuia încă din vară și a obținut o majorare a plafonului alocat cu 400 de milioane de lei.

Pe segmentul companiilor mari, ING continuă să sprijine mediul de afaceri local și a fost implicată în mai multe finanțări importante în această perioadă. Printre acestea se numără: participarea în calitate de Aranjor Principal la acordarea unei facilități suplimentare de 500 milioane lei pentru compania RCS&RDS; participarea ca Aranjor Principal în tranzacția de 324 milioane de euro acordată grupului Ameropa de către un consorțiu de bănci pentru finanțarea activităților din România; acordarea unui credit de 15,5 milioane de euro companiei Gersim Impex – cel mai mare distribuitor de telefoane mobile și tablete de pe piața locală, pentru diversificarea portofoliului companiei.

Platforma de mediu pentru București – primele trei proiecte finanțate

ING Bank și Fundația Comunitară București au anunțat primele trei proiecte finanțate în Platforma de mediu pentru București, parte dintr-un program mai amplu ce urmează să fie implementat în următorii ani. Cele trei proiecte care au primit o finanțare totală de 300.000 de lei susțin calitatea aerului și a spațiilor verzi din București. Ele vizează dezvoltarea unui coridor ecologic între Parcul Natural Văcărești și ieșirea Dâmboviței din oraș; creșterea rețelei de monitorizare a calității aerului, aerlive.ro, cu 20 de senzori; dezvoltarea a două grădini pedagogice, la un liceu din sectorul 1 și unul din Buftea.