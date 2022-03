ING Bank România participă și în acest an în programul IMM Invest, prin care întreprinderile mici și mijlocii pot accesa credite garantate de stat, pentru investiții sau capital de lucru. Totodată, ING s-a alăturat și subprogramului Agro IMM Invest, pentru a susține fermierii și întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul agro-alimentar.

Pentru IMM Invest și Agro IMM Invest, ING are alocat în prima jumătate a anului un plafon de 750 milioane de lei.

„Programul IMM Invest, aflat la a treia ediție, s-a bucurat de un succes enorm în anii precedenți și este un exemplu de bună practică în ceea ce privește parteneriatul dintre mediul privat și cel public.

În 2021, cererea de creditare a crescut pe fondul încrederii în revenirea economică, iar mulți antreprenori au reușit să identifice și să valorifice noi oportunități. Astfel, am primit peste 6.500 noi cereri și am acordat împrumuturi totale de peste 2,5 miliarde de lei de la lansarea programului. Aproximativ 80% dintre aceste credite au fost pentru întreprinderi micro și mici, așadar am fost alături de cei cu acces limitat la resurse financiare. Cererea pentru creditele de investiții a fost în creștere cu 16%, dar în continuare, cea mai mare pondere a fost pentru derularea activității curente.

Și în acest an, ING continuă să susțină mediul antreprenorial din România prin IMM Invest, precum și prin Agro IMM Invest”, a punctat Mihaela Oțel, Director Dezvoltare, în cadrul diviziei de Business Banking a ING Bank România.

Care sunt beneficiile subprogramului Agro IMM Invest?

În cazul Agro IMM Invest, ajutorul de stat acoperă costurile de finanțare la fel ca pentru IMM invest, însă oferă și o facilitate suplimentară – un grant de 10% din valoarea creditului. Fermierii pot accesa două tipuri de credite: pentru capital de lucru – de până la 5 milioane de lei și de investiții – de până la 10 milioane de lei.

„Prin subprogramul Agro IMM Invest, statul oferă garanții de până la 90% din valoarea creditelor acordate, o facilitate foarte importantă pentru fermieri. Aceștia nu au, în general, materii prime și produse finite pe stoc pentru garantarea unui credit, iar ciclul de producție este unul lung de câteva luni sau chiar un an. În consecință, fermierii întâmpină dificultăți in garantarea capitalului de lucru, iar acest program îi ajută să poată contracta un credit.

Împrumuturile sunt acordate pe termen mediu de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire, ceea ce oferă predictibilitate în activitatea fermierilor, mai ales într-un context instabil. În plus, dobânzile și toate costurile de garantare sunt subvenționate de către stat în primele opt luni. Cel mai important avantaj rămâne grantul de 10% din valoarea creditului – dacă un fermier accesează un împrumut de un milion de lei, va trebui sa ramburseze doar 900.000 de lei.”, a completat Marius Gavrea, Expert agribusiness, ING Bank România.

Ce trebuie să facă clienții interesați pentru a aplica la IMM Invest și Agro IMM Invest?

Atât clienții ING, cât și cei care nu sunt încă clienți ai băncii, pot aplica pe site-ul IMM Invest și pot alege ING ca bancă parteneră. După completarea datelor de identificare și atașarea declarației IMM, clienții trebuie să bifeze programul pe care vor să îl acceseze și să aleagă fondul de garantare FNGCIMM (pentru ambele programe).

FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri) va emite acordul de principiu pentru eligibilitatea în cadrul programului, iar ING va analiza cererea și va lua decizia de aprobare sau respingere. Ulterior, va transmite către FNGCIMM solicitarea privind acordarea garanției. După ce FNGCIMM analizează solicitarea de acordare, în caz afirmativ, va transmite băncii contractul de garantare și acordul de finanțare.