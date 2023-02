ING Bank România devine unul dintre partenerii principali ai festivalului de muzică alternativă Summer Well, care va avea loc în weekendul 11-13 august, pe Domeniul Știrbey din Buftea.

Summer Well, aflat la cea de-a 12-a ediție, este unul dintre cele mai așteptate și iubite festivaluri din țară.

„Summer Well este unul dintre cele mai renumite festivaluri de muzică din România, unde creativitatea și muzica se completează pentru a le oferi participanților o experiență de neuitat. Și cum misiunea noastră ca brand este do your thing, parteneriatul care demarează la ediția din acest an a Summer Well nu este deloc întâmplător.

ING Bank îndeamnă oamenii să aibă curajul de a fi liberi să facă lucrurile pe care le iubesc, indiferent dacă este vorba despre participarea la festivaluri de muzică, cum este Summer Well, sau de a se dedica altor pasiuni importante pentru ei”, a declarat Silvia Mihăilescu, Director Marketing şi Comunicare ING Bank România.

„Summer Well crește de la an la an, iar ediția sold out de anul trecut și primii artiști anunțați pentru 2023 sunt o dovadă a acestui lucru. Ne bucurăm să adăugăm pe lista lucrurilor care ne ajută să creștem colaborarea cu ING Bank – banca oficială a festivalului începând din acest an. Fiecare detaliu al ediției a 12-a va continua misiunea noastră începută în 2011, când ne-am propus să aducem publicului din România cei mai relevanți artiști ai momentului și să construim un festival ca o vacanță”, a declarat Claudia Cramaroc, Brand Manager Summer Well.

Prin parteneriatul nou încheiat, ING Bank și Summer Well le oferă fanilor festivalului modalități simple și eficiente de plată, dar și posibilitatea de a descoperi serviciile și produsele ING Bank dedicate noii generații digitale native.

Eleni Skoura: Credem în lifestyle banking

„Credem în lifestyle banking, iar ultimele inovații ING Bank susțin acest concept care înseamnă acoperirea nevoilor reale de zi cu zi oferindu-i clientului libertatea de a-și trăi viața așa cum își dorește, indiferent dacă vorbim despre viața personală, financiară sau profesională. Prin produsele și serviciile oferite, ne dorim să răspundem nevoilor și dorințelor clienților noștri de a putea împleti pasiunile lor și timpul liber cu responsabilitatea și preocuparea pentru un viitor financiar bun și sustenabil”, a declarat Eleni Skoura, Head of Retail Banking, ING Bank.

Pe parcursul celor 3 zile de festival de anul acesta, pe scena Summer Well vor urca artiști renumiți pe plan international, printre care Florence + The Machine, YUNGBLUD, Tom Grennan, 070 Shake, Lime Cordiale și Kid Francescoli.

Peste 80.000 de persoane au participat la ediția de anul trecut a Summer Well.