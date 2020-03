ING Tech România, departamentul Compliance și-a înștiintat angajații, în data de 10 martie, ora 21, că un angajat a fost confirmat cu coronavirus.

Birourile departamentului au fost închise pentru dezinfecţie, iar angajaţii trimişi să lucreze de acasă. “În funcţie de evoluţia situaţiei, se vor decide paşii următori”, precizează banca.

După ce anunțul intern a devenit o știre, ING a făcut și o declarație:

“Conducerea ING Tech a decis ca, incepand de astazi, 11 martie, toti cei 850 de angajati sa lucreze de acasa pana, cel putin, luni, 16 martie. In functie de evolutia situatiei, se vor decide pasii urmatori, alaturi de Directia de Sanatate Publica si autoritatile statului.

“ING Tech are sediul intr-o locatie diferita fata de sediul central ING Bank in Bucuresti. Cazul este asimptomatic si se afla in carantina, asteptand o noua testare.

În ceea ce priveste ING Bank, s-au aplicat o serie de masuri de precautie conform planului de Business Continuity, iar optiunea de work from home este disponibila angajatilor sai. Serviciile bancii se desfasoara normal, neexistand nici un impact asupra activitatii bancii si interactiunilor cu clientii. Planurile de continuitate de business sunt elaborate si vor fi activate in functie de evolutia evenimentelor, astfel incat serviciile bancii sa nu fie afectate.

Atat in ING Bank cat si in ING Tech oamenii ramam prioritatea noastra principala si vom lua toate masurile necesare pentru a-i proteja.”

Iata mesajul primit de angajați pe email, in data de 10 martie, la nouă seara. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că România are până în prezent 35 de cazuri confirmate cu coronavirus.