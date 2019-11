Stabilirea strategiei și a cadrului legal pentru funcționarea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări (FII3M) creează premisele poziționării acestui organism ca accelerator al implementării ambițioaselor proiecte din domeniile prioritare ale regiunii celor Trei Mări, precum infrastructura de transport, energia și infrastructura digitală, au spus oficialii Fondului, care au organizat ieri, la București, conferința ”Region’s needs and the role of the Three Seas Initiative Investment Fund”.

Acesta este primul eveniment de promovare a activității FII3M care a fost înființat în luna mai 2019 de către banca de dezvoltare a Poloniei, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), și Guvernul României, prin EximBank, ca expresie economică a deciziei șefilor de state și guverne din regiunea Mării Baltice, Mării Adriatice și Mării Negre de a stimula activitatea investițională în proiecte de anvergură în această zonă.

Evenimentul are un format itinerant și în alte capitale ale statelor afiliate inițiativei și reprezintă o oportunitate pentru mediul investițional de a cunoaște în mod direct mecanismele de funcționare ale fondului de investiții, obiectivele sale comerciale și de piață, companiile care acordă consultanță în investiții și fluxurile prin care proiectele mature vor fi propuse pentru finanțare.

Sursele de finanțare ale FII3M provin din partea instituțiilor fondatoare, BGK și EximBank România, cu o contribuție totală de peste 500 milioane de euro. Fondul este deschis investitorilor naționali sau supranaționali din țările regiunii, celor instituționali din întreaga lume, precum și colaborării și susținerii internaționale prin Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare.

”Conferința de la București marchează începutul procesului de creștere a notorietății Fondului celor Trei Mări – un nou instrument financiar, complementar fondurilor structurale ale Uniunii Europene, dar bazat pe reguli comerciale. Fondul celor Trei Mări este dedicat susținerii investițiilor care vor reduce decalajele de infrastructură încă existente între Vestul și Estul Europei. Împreună cu România am înființat acest vehicul la care alte 10 state se află în proces de aderare. România este un partener foarte important pentru noi în regiunea celor Trei Mări, iar dezvoltarea sa rapidă este în interesul întregii Uniuni Europene”, a declarat Beata Daszyńska-Muzyczka, președintele Consiliului de Supraveghere al FII3M.

”Am înființat Fondul de Investiții al celor Trei Mări pentru a contribui la implementarea mai multor proiecte de infrastructură în domeniul transporturilor, energiei și digitalizării în România, precum și în alte state din regiunea celor Trei Mări. Dezvoltarea infrastructurii de transport va conduce la extinderea relațiilor comerciale, iar securitatea regiunii se va îmbunătăți printr-o mai bună conectivitate a infrastructurii energetice de la nord la sud. Avem cu adevărat nevoie de creșterea competitivității regiunii noastre, ca factor decisiv pentru o Europă unită și dezvoltată sustenabil”, a adăugat Daszyńska-Muzyczka.

”Datorită eforturilor excepționale din ultimele luni ale fondatorilor săi, BGK din Polonia și EximBank din România, FII3M este pe punctul de a deveni operațional în totalitate, demonstrând angajamentul nostru ferm pentru un instrument investițional care poate contribui semnificativ la dezvoltarea economică și socială a regiunii. În acest moment, ne aflăm în diferite stadii de negociere cu alte state din regiunea celor Trei Mări care doresc să se alăture fondului, context în care am inițiat această serie de evenimente de promovare a cadrului, scopului și a obiectivelor FII3M”, a spus Nicolae Albu, membru al Consiliului de Supraveghere al Fondului.

”Dincolo însă de promovare, aceste evenimente se constituie și într-o invitație adresată decidenților din statele regiunii de a concepe și promova proiecte majore, bancabile, în infrastructură, pentru că FII3M își propune să reducă decalajele de dezvoltare dintre diferite zone ale Europei și, astfel, având această misiune ambițioasă, să aducă beneficii nu numai țărilor din regiunea celor Trei Mări, ci și întregii Uniuni Europene”, a adăugat Albu.

FII3M își propune să deruleze proiecte în domenii prioritare ale regiunii celor Trei Mări, precum infrastructura de transport (de exemplu: căi ferate, navigație internă, porturi, autostrăzi etc.), energie și infrastructură digitală, cu o valoare agregată de până la 100 miliarde de euro. Proiectele se pot afla în stadii diferite de implementare, iar modalitatea de finanțare acoperă o plajă largă de investiții tip greenfield, sau aflate deja în primele stadii, achiziție de acțiuni, participare în vehicule investiționale cu scopuri speciale sau datorii subordonate.

Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări va susține și suplimenta programele finanțate cu fonduri europene, contribuind astfel la creșterea competitivității la nivelul întregii Uniuni Europene. Resursele fondului vor avea rolul de a potența bugetele naționale și fondurile structurale prezente în regiune, strategia de investiții permițând investirea în mai multe proiecte în același timp.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) este o bancă de dezvoltare de stat care inițiază și implementează proiecte care susțin creșterea economică a Poloniei și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. BGK implementează scheme de garantare și asigurare care contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri. O caracteristică definitorie a activității BGK este și susținerea companiilor poloneze în afara țării. BGK implementează programe europene și distribuie fonduri europene la nivel regional și național, fiind de asemenea implicată în programe de susținere a accesului la locuințe pe piața rezidențială.

EximBank România se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc, sprijinind proiectele companiilor locale. Înființată ca agenție de export, EximBank a urmat un parcurs ce i-a permis să depășească acest statut, păstrându-și în același timp unicitatea. Pentru că acționează ca agent al statului pe piața românească de garanții și asigurări, EximBank este unul dintre canalele prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, se infuzează în economia reală, contribuind la creșterea competitivității companiilor locale.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică formată din 12 state situate între Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră – Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia. Aceste țări totalizează 28% din teritoriul Uniunii Europene și 22% din populația acesteia (114 milioane de persoane).



Obiectivele Inițiativei celor Trei Mări sunt:

• creșterea puternică a dezvoltării economice;

• întărirea coeziunii Uniunii Europene;

• îmbogățirea legăturilor transatlantice.

Comisia Europeană a recunoscut contribuția Inițiativei celor Trei Mări la dezvoltarea regională care va conduce la creșterea coeziunii Uniunii ca întreg.