InnovX-BCR, acceleratorul dedicat start-up-urilor din tehnologie, a organizat miercuri, 15 iunie, o nouă ediție Demo Day în cadrul căreia 10 start-up-uri au putut să își prezinte afacerile în fața unui juriu format din investitori și experți de la companii de top. La eveniment a participat și Mircea Geoană (Secretar General Adjunct & Președinte al board-ului pentru Inovație NATO), care a prezentat planurile de creare a unui accelerator dedicat Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) și crearea unui fond de investiții de 1 miliard de euro, susținut de NATO.

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul evenimentului a fost de peste 100.000 de euro, fiind oferite de InnovX-BCR și partenerii programului – Microsoft, DLA Piper, Mindspace, IBM, Veranda Mall, Colliers și Fortech.

Cele trei businessuri care i-au impresionat cel mai mult pe jurați au fost: Synaptiq.io, un start-up care reduce timpul de analiză al imaginilor medicale în tratamentul cancerului, Prime Dash, o platformă ce oferă companiilor şi instituţiilor soluţii financiare inovative bazate pe Machine Learning şi Artificial Intelligence, şi Quick Legal, un start-up de tip marketplace ce aduce în acelaşi loc cererea şi oferta de consultanţă în domeniul legislativ.

Cei trei câștigători au primit premii formate din pachete Platinum, Gold și Silver, care le permit participarea la Startup Grind Global Conference 2023, din Silicon Valley, stand de prezentare și acoperirea costurilor pentru cazare și bilete de avion.

„Un sfat pe care îl dau des antreprenorilor este să îmbrățișeze diferențele dintre ei și corporațiile cu care vor să lucreze, în loc să vadă în diferențe un motiv de frustrare, este mai productiv să le înțeleagă și să le accepte procesele, care uneori pot fi mai lente. În final, companiile mari pot fi un catalizator extraordinar pentru start-up-uri. Prin InnovX-BCR, pe lângă oportunitățile de dezvoltare pe care le accelerăm, punem bazele unei legături între start-up-uri, mentori, parteneri și investitori, iar colaborarea dintre aceste părți este elementul cheie pentru succesul proiectelor. Agilitatea și inovația aduse de start-up-uri, alături de expertiza corporațiilor și fondurilor de investiții, creează premisele pentru dezvoltarea unor parteneriate de durată, care vor crește aria de aplicabilitate a tehnologiei”, a declarat Thomas Kolarik, COO BCR.

„În ultimii trei ani, InnovX-BCR a accelerat peste 110 companii inovatoare, pregătindu-le pentru a dezvolta afaceri de succes în domeniul tehnologiei, pentru a atrage investiții și pentru a scala afacerile la nivel global. Aseară, la cea de-a 10-a ediție Demo Day, am asistat la zece prezentări ale unor antreprenori care au dat dovadă de curaj, viziune și dorința de a îmbunătăți lumea cu ajutorul tehnologiei. Fiecare dintre ei și-a prezentat afacerea, planurile de viitor și a primit întrebări din partea juraților și posibililor investitori. Astfel de experiențe, dar și premiile obținute, îi vor ajuta să crească și să dezvolte companii de succes, care vor scala într-un mod sustenabil”, spune Diana Dumitrescu, CEO InnovX-BCR.

Printe câștigătorii premiilor speciale se numără:

• KIM 4 INDUSTRY (România), o platformă ce integrează mai multe module menite să colecteze și să automatizeze date de teren legate de: starea activelor, mișcările inventarului, eficiența angajaților, fluxul de lucru în producție, alocarea resurselor, este câștigătorul premiului DLA Piper care va beneficia de un atelier exclusiv, personalizat, cu tema „Pre-Investment Due Dilligence”;

• Quick Legal (România) este câștigătorul premiului Mindspace, care va beneficia de o campanie de marketing de 1 lună, pe paginile de socializare ale Mindspace Business District, în cadrul comunității;

• Quarks Interactive (România), o platformă de învățare ce face înțelegerea fizicii cuantice sau a algoritmilor ușor de înțeles, inclusiv pentru persoanele fără cunoștințe matematice, este câștigătorul premiului oferit de IBM, care va primi credite Cloud Credits în valoare de 12.000 de dolari pentru un an sau în valoare de 18.000 de dolari, timp de 6 luni;

• KIM 4 INDUSTRY (România) a câștigat și premiul oferit de Microsoft și va primi consultanță personalizată și conexiuni cu clienții din portofoliul Microsoft, pentru implementarea unui Proof of Concept. în valoare de 15.000 de dolari;

• Qpick.App (Lituania), o soluție end-to-end de tip eWallet ce aduce mai aproape consumatorii și magazinele fizice din proximitatea lor, au plecat acasă cu premiul Veranda Mall Proof of Concept, ce își propune să sprijine startup-ul în comercializarea tehnologiei dezvoltate prin validare într-un mediu de afaceri real;

• KIM 4 INDUSTRY (România) a primit din partea Colliers Proof of Concept, scopul premiului fiind de a accelera comercializarea tehnologiei dezvoltate de start-up.

• Synaptiq.io (România), câștigătorii locului I, care oferă o soluție software bazată pe AI ce urmărește îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor medicale, au primit din partea Fortech Romania, constând într-o prima rundă de investiție bazată pe încheierea cu succes a proceselor de due diligence.

Dintre membri juriului au făcut parte: Ioana Anca Dobre (Strategy Consultant BCR), Sorin Vișan (Executive Director, IT Solutions BCR), Alex Burciu, (Tech Venture Partner Fortech Investments), Antonela Dragomir (Investment Manager, Catalyst Romania), Nikola Yanev (Marketing Manager Eleven Ventures), Liviu Munteanu (Partner Founders Bridge), Kamilla Rácz (Investment Analyst at Impact Ventures), Katerina Manley (Investment Manager Seed Starter ČS), Carmen Sebe (Chief Executive Officer Seedblink), Alexandru Bogdan (Chief Executive Officer RocaX) și Petar Tsachev, (Investment Analyst at LAUNCHub Ventures).