Cheltuim mai mult decât ne-am prognozat, iar pe partea de venituri avem nerealizări. Iar perspectiva pentru 2020 arată îngrijorător, dacă va fi aplicat calendarul privind creșterile de pensii, a spus Ionuț Dumitru, fostul președinte al Consiliului Fiscal, la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.

„Anul viitor lucrurile pot scăpa de sub control, odată cu noile creșteri de pensii”, a punctat Ionuț Dumitru, economist sef al Raiffeisen Bank.

„Dacă nu se schimbă nimic major până la final de an, la cum arată lucrurile acum ne îndreptăm către un deficit bugetar de 4% din PIB, față de un buget făcut cu sub 3% din PIB. 1% din PIB înseamnă 2 miliarde de euro în plus bani împrumutați.

Să nu uităm că anul acesta pensia de referință a crescut în septembrie cu 15%, anul viitor noua lege a pensiilor prevede o creștere de 40% a pensiilor, iar dacă totalizăm toate presiunile în buget, o să constatăm că probabil anul viitor ne ducem chiar spre un 5% sau chiar mai mult din PIB.

Iar în anul 2021, post electoral, riscăm să avem un derapaj major, poate spre 7% deficit bugetar, dacă se vor păstra toate aceste măsuri din noua lege a pensiilor, din legea salarizării din 2017.

Avem un derapaj bugetar masiv, aș spune, care va necesita o corecție, mai ales că vremurile devin tulburi și pe plan internațional. După ce se închide ciclul electoral ne putem aștepta la surprize neplăcute”, a explicat la Digi24 Ionuț Dumitru.

România trebuie să se încadreze într-un deficit bugetar de 3%, însă anul acesta vom fi peste, spune analistul ecnomic.

“Bugetul anilor următori trebuie să suporte 3-4% din PIB până la orizontul 2021- 2022, când se vor fi încheiat și recalculările de pensii, ceea ce înseamnă că vom avea o presiune practic dublă, în sistemul de pensii.

Doar dintr-o lege avem un efort sumplimentar pe buget de 5% din PIB

“Noua lege a pensiilor aduce o creștere a efortului bugetar, spune Ionuț Dumitru, de la 9% din PIB cât este în prezent la peste 14% din PIB. „Cu taxele și impozitele pe care le avem, cu colectarea proastă, cu nivelul cheltuielilor pe care îl avem, să adaugi la pensii mai bine de 5% din PIB… Nu ai unde să adaugi”, a avertizat fostul președinte al Consiliului Fiscal



Ionuț Dumitru a explicat ce riscuri ne asteaptă în acest an electoral care prinde economia tot mai dezechlibrată si bugetul vulnerabil.

“E iluzoriu să credem că până nu se încheie acest ciclu electoral va veni vreun politician care să spună – „oameni buni, aici suntem, avem o vulnerabilitate majoră deja în buget, nu putem acomoda un efort suplimenatar de 4-5 % din PIB din creșterea de pensii, de exemplu, și trebuie să gândim un calendar mai rațional de creștere a pensiilor”.

Dacă ție îți creste anul asta PIB-ul cu 4%, înseamnă o creștere de 10-11 la sută a PIB ului nominal. Hai să zicem că s-ar păstra acești pași și în anii următori, deși e greu de crezut, dar noi vrem să creștem pensiile cu 40%, nu cu 10%. Noi vrem să ardem niște etape. Lucrul asta nu se poate”, a mai spus Iont Dumitru în cadrul emisiuniii “In Fata ta”, de la Digi24.