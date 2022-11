Banca Comercială Română împreună cu Vodafone, în calitate de partener de tehnologie, și cu echipa Upgrade 100 organizează un nou eveniment IQ DIGITAL Summit, pe 15 noiembrie, la Brașov, în Sala Mare a Teatrului Sică Alexandrescu. IQ DIGITAL Summit este unul dintre cele mai mari evenimente de business și tehnologie care are loc în acest an la Brașov și reunește experți în strategie și scenarii de afaceri pentru viitor, lideri din digitalizare și o suită de experți și antreprenori locali. Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe baza înscrierii în secțiunea dedicată de pe pagina evenimentului Brașov IQ DIGITAL by U100 & George.

În cadrul IQ DIGITAL Summit Brașov, Andreas Ekstrom, consultant și scriitor suedez, va vorbi despre ce înseamnă transformare de business în mijlocul unei revoluții informaționale fără precedent, iar futurologul Matthew Griffin, supranumit „Consultantul Consultanților”, va aduce pe scenă cele mai noi ipoteze și soluții pentru democratizarea accesului la beneficiile viitorului. De asemenea, Allen Coliban, primarul Brașovului și Sabin Sărmaș, președintele Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților vor fi intervievați de expertul în e-guvernare Radu Puchiu, într-o sesiune dedicată viitorului tehnologic al Brașovului.

Pe scena celei de-a doua ediții IQ DIGITAL Summit vor fi prezenți și Iulian Stanciu, unul dintre cei mai apreciați antreprenori din e-commerce, distribuție și retail electro-IT din România, Sergiu Manea – CEO BCR, Achilleas Kanaris – CEO Vodafone România, precum și liderii unor companii cu amprentă locală și experți IT, care vor discuta despre transformarea digitală a ecosistemului antreprenorial românesc.

„Fiecare interacțiune pe care o avem cu mediul de afaceri din România este, pentru mine și colegii mei din BCR, o oportunitate să oferim o perspectivă de viitor și să discutăm despre digitalizare ca instrument fundamental de scalare a businessului. De altfel, fiecare întâlnire cu antreprenorii locali este un moment de inspirație, care ne arată că există inteligență, curaj, reziliență creativă și dorința de a construi un mediu de afaceri sustenabil, cu baze solide. IQ DIGITAL Summit ne oferă posibilitatea să aducem împreună antreprenori, companii, autorități, experți în management strategic și consultanți IT pentru a discuta despre soluțiile și inițiativele prin care mediul de afaceri din România este creator de schimbare în societate. Ne bucurăm că ajungem la Brașov și avem ocazia să deschidem împreună cu comunitatea locală dialogul despre relevanță pe lanțul valoric, despre inovație și tehnologie, dar și despre aportul colaborării într-o economie funcțională”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

„Ne propunem să le prezentăm antreprenorilor tendințele din tehnologie și digitizare, să reflectăm împreună cât de spectaculos și de dinamic poate fi viitorul digital. Vodafone este lider în comunicații și tehnologie și avem soluții pentru sprijinirea ecosistemului de afaceri din România. Viitorul 5G, Open Ran și inteligența artificială fac parte din noua paradigmă. Digitalizarea și planurile integrate de soluții digitale și tehnologice sunt vitale, la fel ca și alegerea unui partener de încredere. Credem și susținem soluții reale, dezvoltări personalizate și servicii cu valoare adăugată pentru a fi un adevărat partener tehnologic al românilor fie că vorbim de nevoi individuale, ale familiei, ale mediului de business sau ale societății în general”, a declarat Achilleas Kanaris, CEO Vodafone România.

Conceptul IQ DIGITAL a fost gândit de echipa Upgrade 100 alături de George – o inovație BCR, ca un format informativ și educațional hybrid media, cu conținut ce îmbină cultura digitală cu tehnici din televiziune, destinat să ajute la rezolvarea provocărilor întâmpinate în procesele de digitalizare cu care se confruntă antreprenorii din sectorul IMM din România.

“IQ DIGITAL e un concept remarcabil din mai multe puncte de vedere: e prima dată când o companie majoră, de talia BCR, se implică nu doar ca partener, ci ca un co-producător real încă din faza incipientă și e prima dată când un proiect de acest gen iese din București și se îndreaptă spre marile orașe ale țării. De asemenea, e tot prima dată când avem pe piață un concept hybrid media complex: online, tv, digital publishing, events și în viitor, probabil, și cu alte declinări. Nu e doar un eveniment. Faptul că de la această a treia ediție avem și Vodafone ca partener tech ne dă speranță că vom construi în jurul IQ DIGITAL multe lucruri cu valoare pentru mediul antreprenorial pasionat de tehnologie, pe termen lung, alături de mari parteneri care împărtășesc viziunea și valorile pe care le promovăm. Reactiile publicului vizat ne încurajează: suntem pe drumul corect”, a declarat Dragoș Stanca, fondator al platformei Upgrade 100 și organizator al fostului festival internațional iCEE.fest.

După succesului primului sezon, la care au participat peste 30 de experți și lideri de opinie din zona tech, care a ajuns la peste 150.000 de antreprenori români interesați de digitalizare, BCR împreună cu Upgrade 100 au decis extinderea către o serie de evenimente dedicate marilor comunități profesionale tech și IT Locale. Astfel, primul IQ DIGITAL Summit a avut loc la Iași, în luna mai și a strâns peste 700 de participanți.