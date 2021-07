Vesti bune pentru românii tot mai interesați de accesarea unui credit bancar sau pentru debitorii cu împrumuturi accesate după 2 mai 2019: IRCC, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor, înregistrează o nouă scădere relevantă față de trimestrul anterior și se situează la 1,25%, față de 1,67%.

În prima zi din luna iulie 2021, BNR a publicat noua valoare a indicelui IRCC, mult mai mică față de trimestrul anterior – 1,25%. Noua valoare a IRCC va fi valabila pentru creditele noi în lei cu dobânda variabilă, acordate de bănci pe parcursul trimestrului doi din acest an (iulie – septembrie).

Ce urmează? Dobânzile creditelor noi rămân scăzute. Firmele și populația se vor împrumuta mai ieftin

Potrivit economiștilor, excesul de lichiditate se va menține, iar în următoarele luni creditele vor avea costuri mici. Și pe viitor, analiștii preconizează scăderea generalizată a marjelor nete de dobândă din sectorul bancar, date fiind semnalele de politică monetară (SUA, Zona Euro, regiune și România), excesul de lichiditate și concurența puternică dintre bănci la începutul unui nou ciclu economic.

Politicile monetare ale BNR din ultimul an au dus la scăderea dobânzii cheie de la 2,5% la 1,25%, însă, potrivit Guvernatorului, in acest an dobanda de politica monetară va ramane la acest nivel. „Nu vedem motive pentru reduceri suplimentare ale dobânzii de politică monetară”, anunța Isărescu îcă din luna aprilie.

Prognozele privind creşterea economică a României sunt optimiste pentru acest an. Doar inflaţia creşte peste aşteptări, însă Guvernatorul consideră că majorarea este temporară.

Rata anuală a inflaţiei se va înscrie pe o traiectorie pronunţat ascendentă în lunile următoare, atingând 4,1% în luna decembrie, dar natura preponderent temporară a şocurilor anticipate pentru acest an va implica ulterior efecte de bază favorabile, urmând ca inflaţia să coboare până la 3% finele anului 2022, se arată în Raportul BNR asupra inflaţiei publicat recent.

Cum influențează IRCC sau ROBOR dobânzile?

Dobânzile variabile în lei sunt influențate de IRCC/ ROBOR deoarece modul de calcul este format din IRCC/ROBOR + o marja fixă a băncii.

În cazul creditelor cu dobânda variabilă acordate în lei destinate persoanelor fizice, începând cu 2 mai 2019, conform OUG 19/2019, indicele ROBOR este înlocuit de indicele IRCC. Excepție fac creditele din programele guvernamentale Prima Casă și Prima Masină.

Astfel, dacă IRCC sau ROBOR crește este un semnal că și dobânzile împrumuturilor vor crește, iar dacă IRCC, respectiv ROBOR scade – semnalul de reducere al costurilor este evident.

Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor.

Împrumuturi noi – creditele accesate în prezent dar și cele accesate după adoptarea IRCC, respectiv 2 mai 2019.

Cum a evoluat indicele IRCC?