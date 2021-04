Vesti bune pentru românii interesați de accesarea unui credit bancar sau debitorii cu împrumuturi accesate după 2 mai 2019: IRCC, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor, înregistrează o scădere relevantă față de trimestrul trecut și se situează la 1,67%. Anterior, valoarea indicelui a fost de 1,88%.

Dobânzile creditelor noi rămân scăzute. Firmele și populația se pot împrumuta mai ieftin

Potrivit economiștilor, excesul de lichiditate se va menține, iar în următoarele luni creditele vor avea costuri mici. Și pe viitor, până în Trimestrul III, analiștii preconizează scăderea costurilor de finanțare, în contextul climatului macro-financiar (global și European), dar și mix-ul intern de politici economice.

Cum explică BNR dobânzile actuale. Cristian Popa: BNR nu a sărit calul, nu am exagerat cu scăderea dobânzilor

Banca Naţională a României nu a exagerat cu scăderea dobânzilor, a existat gradualitate, dar şi dozaj, ambele bine calibrate, a afirmat Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, la un eveniment de specialitate.

“BNR nu a sărit calul, nu am exagerat cu scăderea dobânzilor, a existat gradualitate dar şi dozaj, ambele bine calibrate. Prin deciziile luate, a fost asigurat un anumit echilibru, care nu este uşor nici de obţinut, nici de menţinut. Dacă am fi exagerat s-ar fi văzut din prima fază pe curs, iar în câteva luni, jumătate de an, s-ar fi văzut şi în inflaţie. Unii oameni cred că dobânzile sunt scoase din joben, că sunt făcute din pix, nimic mai greşit! Există un proces foarte elaborat, muncim şi 2 luni până la o decizie, sunt 3 departamente implicate în acest proces, luăm bob cu bob datele economice. Din exterior poate părea simplu: reducere, menţinere sau creştere, dar nu este aşa, deloc! Deciziile noastre au efecte asupra a milioane de cetăţeni, nu ne jucăm cu ele, nu este loc de erori”, a spus Cristian Popa, citat de Agerpres.ro

În același timp, indicele ROBOR la 3 luni se află la un nivel asemănător cu IRCC

Potrivit datelor BNR, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 1,68% pe an, de la 1,67% pe an cât a fost marţi. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 1,73%, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 1,75% pe an.

Cum influențează IRCC sau ROBOR dobânzile?

Dobânzile variabile în lei sunt influențate de IRCC/ ROBOR deoarece modul de calcul este format din IRCC/ROBOR + o marja fixă a băncii.

În cazul creditelor cu dobânda variabilă acordate în lei destinate persoanelor fizice, începând cu 2 mai 2019, conform OUG 19/2019, indicele ROBOR este înlocuit de indicele IRCC. Excepție fac creditele din programele guvernamentale Prima Casă și Prima Masină.

Astfel, dacă IRCC sau ROBOR crește este un semnal că și dobânzile împrumuturilor vor crește, iar dacă IRCC, respectiv ROBOR scade – semnalul de reducere al costurilor este evident.

Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor.

Împrumuturi noi = creditele accesate în prezent dar și cele accesate după adoptarea IRCC, respectiv 2 mai 2019.