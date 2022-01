Din 1 ianuriarie 2022, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 are o valoare mai mare, așa cum au anticipat economiștii. Indicele IRCC, folosit de băncile autohtone pentru calcularea dobânzilor la creditele noi luate începând din 2 mai 2019, crește la 1,17%, de la 1,08%. Acest indice este calculat pe baza datelor din T3/2021, şi va fi folosit și pentru creditele acordate în primul trimestru din acest an.

Anul 2022 începe cu majorări de dobânzi. Se așteaptă decizia BNR din 10 ianuarie

La inceput de 2022, știrile din banking îi îngrijorează pe debitorii cu împrumuturi la bănci. Românii vor achita rate mai mari față de anul trecut deoarece dobânzile interbancare cresc puternic. Atât indicele IRCC, cât si ROBOR la 3 luni sunt în creștere, iar aceste tendinte sunt doar inceputul unui an marcat de numeroase provocari și factori de risc (persistența crizei sanitare, climatul din piețele financiare internaționale, mix-ul intern de politici economice – nivelul ridicat al excedentului de lichiditate, creșterea raportului credit neguvernamental/PIB – România se poziționează cu mult sub nivelurile din Zona Euro și din regiune).

În prima zi din acest an, ROBOR la 3 luni a atins un nivel record, o creștere cu 50% față de acum un an. Astfel, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut luni, 3 ianuarie 2022, la 3,02% pe an, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul anului 2021, indicele ROBOR la 3 luni era 1,98% pe an.

De altfel, analiștii intrevăd o continuare a creșterii ratelor de dobândă pe scadența trei luni, în contextul perspectivelor din regiune unde băncile centrale vor majora, din nou, ratele de dobândă de referință la primele ședințe de politică monetară din 2022.

In primul trimestru din 2022, IRCC va fi de 1,17%. În următoarele luni, indicele va urma tendința pieței și va crește

După șase trimestre de scădere (de la 2,44% înregistrat în T4/2019), IRCC înregistrează prima creștere – (de la 1,08% la 1,17%) iar analiștii avertizează că indicele va avea valori in continuă creștere.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Unde va ajunge dobânda cheie

Pe termen lung, se estimează că rata dobânzii cheie va avea o tendință de creștere și va ajunge la 2,50% în 2022 și 3,00% în 2023. Banca Națională a României a majorat rata dobânzii de referință cu 25 pb la 1,75% la ședința din luna noiembrie, iar economiștii se așteaptă la o nouă majorare a dobânzii cheie ce va fi aprobată în 10 ianuarie, la prima sedință de politică monetară din acest an.