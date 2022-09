Agenția de comunicare integrată Jam Session Agency, alături de clientul ING Bank România, a obținut la sfârșitul săptămânii trecute 7 distincții la gala Digital Communication Awards desfășurată la Berlin, fiind cea mai premiată agenție participantă din țara noastră, cu patru Gold, un Silver și două Bronze. O singură altă agenție locală de comunicare s-a mai aflat pe lista câștigătorilor, aceasta reușind să își adjudece un Gold.

Rezultatele înregistrate confirmă ascensiunea Jam Session Agency pe poziția de lider al agențiilor independente de comunicare din România, aceasta obținând recent cele mai multe nominalizări dintre toate agențiile locale și la New York Festivals, una dintre cele mai mari competiții ale industriei de comunicare la nivel mondial. La începutul verii, agenția a ajuns pe lista scurtă și la Festivalul de la Cannes.

La Digital Communication Awards, Jam Session Agency a fost desemnată câștigătoarea a patru categorii: Experiential Marketing (pentru campania „Wild Game for the Wild Life”), Purpose-Driven Communications și Film & Video (pentru campania „Unfollow Hate”), respectiv Disruptive Communications (pentru campania „Discuss and Destroy” pentru Creditul Ipotecar 7Fix). Toate campaniile și execuțiile premiate au fost realizate de agenție pentru un singur client – ING Bank România.

De asemenea, Jam Session Agency a mai primit un premiu II în categoria Marketing to Youth, nou-înființată pentru ediția din acest an, pentru campania „Wild Game for the Wild Life”, precum și două premii III, în categoriile Sustainability Communications (cu aceeași campanie), respectiv Brand Campaign (cu campania „Unfollow Hate”).

„Faptul că România continuă să fie una dintre piețele dinamice de advertising din regiune se datorează într-o măsură semnificativă contribuției agențiilor independente ca Jam Session Agency. Avem o echipă în care experiența și gândirea strategică fac casă bună cu creativitatea și curajul de a explora idei, formule de exprimare și teritorii noi. Ne bucură mult premiile de la Digital Communication Awards obținute alături de ING, pentru care suntem agenție de brand de aproape trei ani deja. Șapte premii cu trei proiecte pentru un singur client demonstrează că nu suntem genul de agenție «one-hit-focused», ci vrem ca fiecare gest de comunicare să fie unul special, creativ, cu impact pentru clienții nostri, care să construiască brand și personalitate distinctă în comunicare”, afirmă Andreea Ghenoiu, Creative Partner al Jam Session Agency.

„Împărtășim, toți cei implicați în această reușită, pasiunea pentru brandul ING și dorința de a face lucruri care celebrează brandul nostru și valorile pe care acesta le susține. Această pasiune comună e liantul de încredere dintre echipele noastre, care ne dă forța de a ne urma instinctul și deschiderea față de campanii «unbanky» de comunicare”, spune Wenka Booij, Head of Marketing, Communications, Sustainability and Brand al ING Bank România.

„Suntem în mod special încântați de premiile pe care le-am obținut în categoriile inovatoare și de construcție de brand: Experiential Marketing, Disruptive Communications, Marketing to Youth sau Purpose-Driven Communication”, spune Ioana Cadîr, Managing Partner Jam Session Agency. „Pentru primul, ne mândrim că am avut curajul să construim o campanie de in-gaming. Cum jucătorii puteau trece la nivelul următor cu ajutorul donațiilor pentru Parcul Național din Munții Făgăraș, am reușit practic să «gamificăm»… gamingul însuși.

Iar premiul pentru Disruptive Communications arată ce se întâmplă atunci când un brand bancar decide să atace, la propriu, fricile oamenilor care se gândesc să își cumpere în sfârșit o locuință. I-am avut pe Marius Manole și pe Ilona Brezoianu pe post de… «fear-busters” de serviciu atât în conținutul video, cât și în activarea live, unde oricine a putut să-și trimită frica de casă nouă pentru a fi distrusă în direct.”

„Șapte premii, toate în parteneriat cu același client – ING Bank România. Asta spune multe despre ceea ce pot face împreună o echipă agenție-client în care oamenii se cunosc pe ei și brandul clientului, știu ce pot ei înșiși și ce potențial are brandul”, spune Ștefania Bercu, Senior Creative Planner Jam Session Agency. „Le mulțumim partenerilor noștri de la ING Bank România pentru că sunt alături de noi în această aventură care e comunicarea pentru un brand ce sfidează regulile categoriei, reușind să fie mereu diferit fără să își trădeze niciodată esența.

Puține branduri financiare au curajul de a susține cauze, așa cum a făcut-o ING atunci când a decis să condamne cyber-bullyingul. Dar ING e un brand pentru care transformarea digitală e deja o realitate, nu doar un «road map». Campania Unfollow Hate a arătat ce s-ar fi întâmplat dacă Van Gogh ar fi fost un millennial silit să se confrunte cu fenomenul urii online și ce am putea pierde cu toții dacă lăsăm ura să fie parte a dezbaterii. Premiile pentru categoriile Purpose Driven Communication și Film & Video recunosc nu doar premisa inovatoare, ci și calitatea execuției spotului, o autentică realizare cinematografică de care suntem foarte mândri.”